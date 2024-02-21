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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'ye bomba gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabın dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından ülke geneli yapılan Millet Bahçeleri'ni paylaşan Kurum, "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım büyük beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 23:53 Güncelleme 22 Şubat 2024, 00:03
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan CHP’ye bomba gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

Seçim çalışmaları emin adımlarla, İstanbullunun gönlünde taht kurarak sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabın dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.



"YAPAY DEĞİL YAPAN ZEKA"
Sosyal medya hesabından ülke geneli yapılan Millet Bahçeleri'ni paylaşan Kurum, "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" ifadelerini kullandı.

▶️ Murat Kurum'dan CHP'ye 'yapay zeka' göndermesi!

Söz konusu paylaşım büyük beğeni topladı.

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ÖZGÜR ÖZEL: ADAYLARI YAPAY ZEKA İLE BELİRLİYORUZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını açıklamıştı.

Bazı adayların yapay zeka ile belirlenmesine yönelik eleştirilerle ilgili Özel, "Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP'nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal." sözlerini sarf etmişti.

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BAŞKAN ERDOĞAN: ALLAH CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZE SABIR VERSİN
Bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mitingde muhalefetin, milletten ve siyasetin temel değerlerinden uzak olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Yapay zeka" tartışması hakkında da bir göndermede bulundu. Başkan Erdoğan "Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin." ifadelerini kullandı.

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