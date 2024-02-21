Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini sıraladı! Eskişehir’e yeni projeler geliyor

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayın programında vaatlerini sıraladı. Hatipoğlu, "Anketlerde çok hızlı yukarı çıkan bir ivmemiz var. Karşı taraf düşerken, biz yükseliyoruz. Biz çok iddialıyız, seçimi önde kapatacağız. Eskişehir'de bizim trafik sorunumuz var. Eski çevreyolu artık şehrin içinde kalmış durumda." dedi.





Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayında Eskişehir'e ilişkin vaatlerini ve projelerini aktardı. İşte Hatipoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bununla ilgili benim rakibim hanımefendi, 'Kuzey çevreyolunun yapılmaması bu şehre büyük bir haksızlık' demiş. Fakat ÇED raporunun buraya çevre yolu yapılamaz raporunda kendi imzası var 2018'de. Bu bir engelleme. Eskişehir'e şehir hastanesi yapıldı. Ben gittim çok güzel, tedavi de oldum. Yapım esnasında her türlü engelleme gecikmesi için her şey yapılıyor. Yolları yapmıyorlar, hastanenin açılması gecikiyor. Belediyenin yapması gereken yolları, karayolları yapıyor. Sonra pandemi geldi, Eskişehir'e büyük fayda sağladı. Sayın Yılmaz Bey de o dönem hastalandı Allah'ın hikmeti, orada tedavi görüp iyileşti. O istemediği hastanede.