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Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini sıraladı! Eskişehir'e yeni projeler geliyor

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayın programında vaatlerini yineledi, detayları aktardı. Nebi Hatipoğlu anket sonuçlarıyla ilgili de konuşarak, "Çok iddialıyız, seçimi önde kapatacağız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 23:03 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:18
Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini sıraladı! Eskişehir’e yeni projeler geliyor

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayın programında vaatlerini sıraladı. Hatipoğlu, "Anketlerde çok hızlı yukarı çıkan bir ivmemiz var. Karşı taraf düşerken, biz yükseliyoruz. Biz çok iddialıyız, seçimi önde kapatacağız. Eskişehir'de bizim trafik sorunumuz var. Eski çevreyolu artık şehrin içinde kalmış durumda." dedi.



Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayında Eskişehir'e ilişkin vaatlerini ve projelerini aktardı. İşte Hatipoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
Bununla ilgili benim rakibim hanımefendi, 'Kuzey çevreyolunun yapılmaması bu şehre büyük bir haksızlık' demiş. Fakat ÇED raporunun buraya çevre yolu yapılamaz raporunda kendi imzası var 2018'de. Bu bir engelleme. Eskişehir'e şehir hastanesi yapıldı. Ben gittim çok güzel, tedavi de oldum. Yapım esnasında her türlü engelleme gecikmesi için her şey yapılıyor. Yolları yapmıyorlar, hastanenin açılması gecikiyor. Belediyenin yapması gereken yolları, karayolları yapıyor. Sonra pandemi geldi, Eskişehir'e büyük fayda sağladı. Sayın Yılmaz Bey de o dönem hastalandı Allah'ın hikmeti, orada tedavi görüp iyileşti. O istemediği hastanede.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Eskişehir'deki mevcut konut stoku 326 bin kadar. Fakat yapım tarihi bilinmeyen 47 bini aşkın konut var. Bizim 150 bin konutu hızla dönüştürmemiz gerekiyor. 25 yılın sonunda 24 bina kentsel dönüşüme girmiş. Toplam 24 bina evet. Yüksek riskli alanlar ilan edildi, hızlıca dönüşmeleri gerekiyor. Bizim riskli mahallelerimizin tamamında imar düzenlemesi yapacağım. Benim şansım şu, bu mahalleler hep 2,3 kata imarlı. Biz yatay mimari şekliden imar düzenlemesini yapacağız. Ben yeşil alanları, tarım alanlarını imara açmaya karşıyım. İlk dönemimizde 25 bin adedi dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmadan yapacağız bunu.



SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM
Eskişehir'de su kirli. İçemiyoruz, çay demleyemiyoruz, meyve bile yıkayamıyoruz. Bizim vaadimiz belediye sudan kar etmeyecek ve maliyetine vereceğiz. Suda yüzde 40 indirim yapacağız.



ÖĞRENCİLERE ULAŞIM KARTI
Biz öğrencilere her üniversiteye 1500 kişilik yurt yapmayı vaat ediyoruz. Öğrencilere bir burs programı yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerle konuşuyorum, ulaşım pahalı diyorlar. Bizim hesabımıza göre ayda 850 lira gibi bir harcama gidiyor ulaşıma. Biz bir kart vereceğiz onlara aylık 50 TL. Böylece 800 TL ceplerinde kalmış olacak. Ücretsiz internet desteği vereceğiz.

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