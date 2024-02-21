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CHP’de liste kaosu! Özgür Özel memleketi Manisa’da Saadet’e muhtaç kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedilmişti. Büyüyen liste krizi sonrası CHP, Manisa'da Saadet partisine muhtaç kaldı. Saadet Partisinin dün verdiği başkan adayı ve meclis üyesi adayları listesinin değiştirilerek başkan adayının Zeki Bilgin olarak gösterileceği, bu listedeki 21 meclis üyesinin CHP'li adaylarla değiştirileceği, 1 meclis üyesi adayının ise değiştirilmeyeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 18:50 Güncelleme 21 Şubat 2024, 18:50
CHP’de liste kaosu! Özgür Özel memleketi Manisa’da Saadet’e muhtaç kaldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi, CHP adaylarının Saadet Partisi listesinden seçime girmesi için başvuru yapılacağı belirtildi.

Özgür Özelin memleketi Manisada Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremediÖzgür Özelin memleketi Manisada Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.


"SAADET PARTİSİ LOGOSUYLA GİRECEĞİZ"
İl Seçim Kurulu kararının ardından CHP Manisa il yönetimi, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye hizmet binasında toplantı yaptı.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile görüştüklerini ve Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı aldıklarını söyledi.

Özalper, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız ama şimdi de birlikte Türkiye ittifakını birlikte kuracağımız Saadet Partisi ile Zeki başkanımızın Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapmak üzere seçim kuruluna gidiyoruz, başvurumuzu yapacağız. Saruhanlı'da seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz."



Zeki Bilgin ise listesinin kurula geç verilmesiyle ilgili sorunun kendisinden ve partisinden kaynaklanmadığını iddia ederek kurula dün saat 16.55'te gittiğini, ilgili müdürün odasında olmadığını, yerine geldiğinde ise kendilerine geç kaldıklarının açıklandığını savundu.



21 MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ ADAYLARLA DEĞİŞECEK
Saadet Partisinin dün verdiği başkan adayı ve meclis üyesi adayları listesinin değiştirilerek başkan adayının Zeki Bilgin olarak gösterileceği, bu listedeki 21 meclis üyesinin CHP'li adaylarla değiştirileceği, 1 meclis üyesi adayının ise değiştirilmeyeceği öğrenildi.

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