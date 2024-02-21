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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Sedat Önal'a, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 19:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 19:17
Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

▶️ Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu!

SEDA ÖNALSEDA ÖNAL

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Sedat Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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