Seçim süreci başladı: AYM başkanı değişiyor

AYM iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başladı.

Seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

Zühtü Arslan



Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığı'na seçildi. 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçildi.

Arslan, son olarak 2 Şubat 2023'te 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM Başkanı olmuştu.