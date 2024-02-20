MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ’cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün

Uluslararası ilişkiler diyalog kanalları tıkanırsa bölgesel ve küresel savaşlar ortaya çıkacaktır. Esas olan değerlerle pekişmiş çıkarlara saygıdır. Dünya genelindeki belirsizliklerin artışı endişe vericidir. Farklı coğrafyalardaki krizler barış ve huzuru tehdit etmektedir. Güç mücadeleleri yumuşama yerine sertliği, diplomasi yerine dipsiz anlaşmaları körüklemektedir. Türkiye'miz fırtınalı bir ortamda yüksek öngörü, diplomasi gücü ile dikkatleri üstüne çekmektedir. Herkesin takdirini toplamaktadır. Milli güvenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik tehditler etkisiz hale getirilmektedir. Barışın tesisi için ahlak temelli ilişkiler kesintisiz mesafe almakta.

İSRAİL REFAH'TAN UZAK DURMALI Yakın diyalog İsrail zulmüne karşı da güvenlik şemsiyesidir. Netanyahu'nun ısrarla Refah'a operasyon yapacak olması savaşı sınır dışına çekecek olması diye okunmalıdır. İsrail Refah'tan kesinlikle uzak durmalıdır. İsrail'in Refah'a girmesi halinde Mısır'ın barış antlaşmasını askıya alacak olmasını, İsrail'in daha ağır bedeller ödeyecek olmasını ilan etmektedir. Uluslararası toplum kınama ile yetinmemelidir. Kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani dram bitmelidir. Başkenti doğu Kudüs olan, 67 sınırları temelinde Filistin kurulmadan orta doğuda barış hayalden ibaret kalacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MISIR ZİYARETİNE DESTEK Sayın Erdoğan'ın Mısır ziyareti önemlidir, yararlıdır. Muhalefet karalamak için nasıl dil kullanırsa kullansın zamanlama itibariyle doğru ve yerindedir. Mısır ile köklü ve ortak geçmişimiz vardır. İki ülke arasındaki ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi sevindiricidir. Muhalefetin koro halinde dün şunu demiştin çıkışı sefil bir anlayışın hezeyanıdır. Anlaşmazlıkların düğümünü çözen Türkiye zillete düşen muhalefet partilerini kıskandırmakta. Türkiye muazzam zekası ile daha çok işleri başaracak, Türkiye Yüzyılı'na inançla basacak.

CHP-DEM İÇ İÇE GEÇMİŞTİR

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ya muhalefet değişecek ya da millet bu muhalefetin defterini dürecektir. Beka mücadelesini hafife almaları ağır yaralı ve ytüreksiz siyasetin ifşasından başka bir şey değildir. CHP sadece kendi içinde kavgalı değil Türk milleti ile sorunludur. Yedek kulübesine çekilmesi milli bir görevdir. Demlenmiş CHP'nin doğrusu ile yanlışı birbirine karışmıştır. DEM artık CHP'nin kumanda odasına kadar nüfuz etmiştir. Kimin aday yapılıp yapılmayacağına kadar müdahil olmuştur. Adı konulmamış kokuşmuş ilişki CHP'nin iç yüzünü deşifre etmiştir. Özgür beyi iradesi ve şifreleri DEM'in eline geçmiştir. Türkiye'yi devirmeye çalışanlara Türk milleti müsaade etmeyecektir. Atatürk'ün anılarını hiçe sayanları, Türk'lüğü rafa kaldıranları, İstanbul'u Ermeni şehri ilan edenleri Türk milleti affetmeyecektir. Etnik ayrımcılığını kamçılamak milliyetsizlerin ağzıdır. CHP ekseninden kaymış, kayış koparmıştır. CHP sakat siyasetin pençesinde kıvranarak tükenişe ve inişe geçmiştir. Yerel yönetimleri zillet çukurundan çıkarmanın zamanı yaklaşmıştır. O zaman 31 Mart'tır. Vakit el ele vermenin, gönüllerde birleşme vaktidir.

Çürümüş bir kalem sahibi köşesinde "alt gelir grupları, bilin ki ülkeyi kurtarmıyor tersine yıkımına destek oluyorsunuz, evlatlarınıza cehennem gibi yaşam bırakıyorsunuz" yazmıştı. Bu kalem yobazlarına vatanı bırakmayacağız. Milleti aşağılayan, cahil diyen kalemşörlere boyun eğmeyeceğiz. Yılmayacağız, yıktırmayacağız. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz, hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.

FETÖ'CÜLERİ GÖREVE İADE ETMEK VATANA İHANETTİR

AYM ile danıştay kararları devlet onuruna, milli birli ve varlığına zarar verdiği açıktır. Fiyat anarşistleri ile ilgili üç maymunun oynanması iki yüzlülüktür. Cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyatları yukarı çekenlerin ve bunları arkasındaki FETÖ'cülerin hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek. 15 Temmuz sonrasında hain örgütle ilişkisi belirlenen 4 bine yakın hakim savcı meslekten ihraç edildi. Türk hukuk sistemi zehirlenmişti. Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir. Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlerını mı dinliyorlardır. FETÖ'cüleri vatana ihanet, cinayet değil midir? FETÖ'nün propogandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. Pensilvanyalı hainin Yusuf suresinden mesaj vermesi bir topralanmanın emaresidir. Buna kalkışırlarsa yapmaları gereken kendilerine kefen biçtirmeleridir. Kuyuda Yusuf değil yılan vardır, kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Gelecekleri varsa görecekleri vardır. Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan.

FETÖ ile mücadelede 8 ana başlıkta her sızdığını ifade etmiştim. şimdi ona 9.'yu ekliyorum; fiyat anarşiftleri FETÖ'cüdür, dükkanları kapatılmalıdır.