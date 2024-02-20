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Son dakika: Ruhsatsız silah taşıyanlara MERCEK-12 operasyonu! 974 silah ele geçirildi Bin 131 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen MERCEK-12 operasyonlarında 974 silah ele geçirilirken bin 131 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:17
Son dakika: Ruhsatsız silah taşıyanlara MERCEK-12 operasyonu! 974 silah ele geçirildi Bin 131 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

73️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "MERCEK-12" Operasyonlarında;
📌7️⃣1️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌6️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌2️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣8️⃣1️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
📌9️⃣7️⃣4️⃣ Silah ele geçirildi.

❌1️⃣.1️⃣3️⃣1️⃣ Şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız❗️

Ruhsatsız silah taşıyanlara MERCEK-12 operasyonu!

❌İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4️⃣ günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 7️⃣3️⃣ ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan "MERCEK-12 Operasyonlarında" 7️⃣1️⃣0️⃣ ruhsatsız tabanca ve 6️⃣0️⃣ kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 7️⃣7️⃣0️⃣ TABANCA yakalandı.

İlk 5️⃣ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

❌#İstanbul'da 1️⃣2️⃣9️⃣ tabanca 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣6️⃣8️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#İzmir'de 4️⃣9️⃣ tabanca, 2️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 6️⃣5️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Adana'da 4️⃣2️⃣ tabanca ele geçirildi. 4️⃣5️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Ankara'da 3️⃣1️⃣ tabanca ele geçirildi. 4️⃣9️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Bursa'da 3️⃣1️⃣ tabanca ele geçirildi. 4️⃣6️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

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