SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'la ilgili çıkan haberler nedeniyle görevinden alındığını duyurdu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:25 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:25
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

NE OLMUŞTU?
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındı.

DEPOYA BASKIN
İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi..

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne tepki
Başkan Erdoğan davet etti! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’ye geliyor... Balkanlar masada
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı
CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç bağımsız aday oluyor... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu mu aşamadı?
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
MİT’ten peş peşe başarılı operasyonlar! Önce Fransa sonra Çin istihbaratına darbe: Çok sayıda kişi yakalandı
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Mansur Yavaş’ın skandalları bitmiyor! Yine Turgut Altınok’un afişlerini toplattı
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılıktan karara itiraz
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
SON DAKİKA