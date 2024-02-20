DEM'den "Cepheyi büyüteceğiz" çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük ve 'teröristan'... CHP daha nelere boyun eğecek?

Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda) CHP'YE "SOMUT ADIM ATIN" ÇAĞRISI: ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ Muhalefetten beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek ittifak ortakları CHP 'ye 'somut adım atın' çağrısında bulunan DEM'li Ahmet Türk , terörist başı Abdullah Öcalan'ı örnek vererek "Hukuksuz tecrit uygulanıyor. bu konuda adım atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz." dedi. CHP İLE UZLAŞIYI AKLADI: "CEPHEYİ BÜYÜTECEĞİZ" CHP ile vardıkları 'kent uzlaşısı'nı aklayan DEM'li Ahmet Türk, olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK ile ağız birliği yaptı. CHP'nin de Kandil'le aynı çizgiye geldiğini itiraf etti. "Cepheyi büyüteceğiz" diyen Türk, "Bugün demokrasi isteyen ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü isteyen kesimlerle zaten beraberiz. Bu cepheyi elbette ki büyütmek isteriz, herkesi bu noktaya getirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

DEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu



"KILIÇDAROĞLU BİZE KAYBETTİRDİ" DEYİP EL YÜKSELTTİ

Ahmet Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11'lerden yüzde 8'lere düştüğünü söyledi.



Türk'ün bu çıkışı DEM Parti'nin CHP'yle ittifak karşılığında daha fazla kazanım elde etme peşinde olduğunu gözler önüne sererken, CHP'nin hangi bölücü taleplere boyun eğeceği merak konusu oldu.

CHP'YE İTTİFAKIN DİYETİ... PKK, APO, TERÖRİSTAN!

Gelinen bu noktada Kandil'den gelen talimat sonrası artan pazarlıklar, "Öcalan'a özgürlük" ve "teröristan" hayalleri DEM Parti'nin CHP'ye ittifak karşılığı neleri dayattığını da açık etti.