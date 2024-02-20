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DEM'den "Cepheyi büyüteceğiz" çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük ve 'teröristan'... CHP daha nelere boyun eğecek?

CHP ile 'kent uzlaşısı'na varan DEM Parti ağzındaki 'yerel özerklik' ve 'teröristan' baklasını çıkardı. DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk, CHP'ye "Somut adım atın" çağrısı yaparak elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. CHP - DEM hattında 'cepheyi büyüteceklerini' söyleyen Türk, olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK ile ağız birliği yaptı. CHP'nin de Kandil'le aynı çizgiye geldiğini itiraf etti. DEM'li Türk'ün "14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekledik oylarımız düştü" sözleri ise DEM Parti'nin CHP ile pazarlıkta el yükseltmesi olarak kayıtlara geçti. CHP'nin başkan hangi bölücü taleplere boyun eğeceği ise merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 14:50 Güncelleme 20 Şubat 2024, 15:09
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ve CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak adayları belirledi.

Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Helin Ümit "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu da CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi.

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"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
Bu gelişmelere müteakiben DEM'in Başak Demirtaş'ı çekip düşük profilli aday çıkarması, CHP'nin Esenyurt'ta DEM'le ortak isim belirlemesi ve 'kent uzlaşısı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu.

DEM'li Ahmet TürkDEM'li Ahmet Türk

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk'ten CHP ile yürüttükleri pazarlıkla eş güdümlü olarak dikkat çeken bir çıkış geldi.

'YEREL ÖZERKLİK' VE 'TERÖRİSTAN' BAKLASINI ÇIKARDI
Amaçlarının Kürt halkının kimlik ve özgürlükleri ile ilgili adımlar atmak olduğunu ifaden eden DEM'li Türk, muhalefetten de beklenti içinde olduklarını açık açık söyledi.

Bilindiği üzere DEM Parti'nin 'yerel özerklik' ve 'teröristan' talebi mevcut. Ahmet Türk'ün "Amacımız Kürt halkının kimlik ve özgürlükleri ile ilgili adımlar atmak" çıkışının altında da bu neden mevcut.

Dipnot; 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP, PKK'nın siyasi ayağına 'yerel özerklik' ve 'kayyumları kaldırma' vaatleri vermişti.

Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda)Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda)

CHP'YE "SOMUT ADIM ATIN" ÇAĞRISI: ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
Muhalefetten beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye 'somut adım atın' çağrısında bulunan DEM'li Ahmet Türk, terörist başı Abdullah Öcalan'ı örnek vererek "Hukuksuz tecrit uygulanıyor. bu konuda adım atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.

CHP İLE UZLAŞIYI AKLADI: "CEPHEYİ BÜYÜTECEĞİZ"
CHP ile vardıkları 'kent uzlaşısı'nı aklayan DEM'li Ahmet Türk, olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK ile ağız birliği yaptı. CHP'nin de Kandil'le aynı çizgiye geldiğini itiraf etti.

"Cepheyi büyüteceğiz" diyen Türk, "Bugün demokrasi isteyen ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü isteyen kesimlerle zaten beraberiz. Bu cepheyi elbette ki büyütmek isteriz, herkesi bu noktaya getirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

DEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri KılıçdaroğluDEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu

"KILIÇDAROĞLU BİZE KAYBETTİRDİ" DEYİP EL YÜKSELTTİ
Ahmet Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11'lerden yüzde 8'lere düştüğünü söyledi.

Türk'ün bu çıkışı DEM Parti'nin CHP'yle ittifak karşılığında daha fazla kazanım elde etme peşinde olduğunu gözler önüne sererken, CHP'nin hangi bölücü taleplere boyun eğeceği merak konusu oldu.

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CHP'YE İTTİFAKIN DİYETİ... PKK, APO, TERÖRİSTAN!
Gelinen bu noktada Kandil'den gelen talimat sonrası artan pazarlıklar, "Öcalan'a özgürlük" ve "teröristan" hayalleri DEM Parti'nin CHP'ye ittifak karşılığı neleri dayattığını da açık etti.

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