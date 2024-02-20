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İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Teknopark'a ziyaret: Diji İstanbul projesiyle İstanbul'u teknolojinin merkezi haline getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'teki Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde girişimcilerle bir araya geldi. Murat Kurum, "Diji İstanbul projesi ile İstanbul’umuzu teknolojinin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 17:13 Güncelleme 20 Şubat 2024, 17:33
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Teknopark’a ziyaret: Diji İstanbul projesiyle İstanbul’u teknolojinin merkezi haline getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'teki Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde girişimcilerle bir araya geldi.

Kurum'u, Pendik'te bulunan merkeze ziyaretinde, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Muhammet Fatih Ersoy, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant ile beraberindeki heyet karşıladı.

Ziyaret sırasında kuluçka merkezinde girişimci olan Murat Bil, "Jidoka Dog" isimli robot köpeğini tanıttı, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Nalbant ve girişimciler projeleri anlattı.

DİJİ İSTANBUL
Projeleri dinledikten sonra konuşan Kurum, "Diji İstanbul" projesiyle kenti tamamen dijital hale getireceklerini, "Beyaz Masa" yerine "gezen beyaz masalar" oluşturacaklarını, vatandaşların şikayetlerini telefon veya tabletlerinden iletebileceklerini söyledi.

Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarmayla alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, Kartal'da yıkılmış bir binanın üzerine göçme tehlikesi bulunan bir yapıdaki sarsıntıyı takip etmek için kullandıkları dijital lazer sisteminin İzmir depremindeki çalışmalarda işlerine yaradığını anlattı.

"BU VE BUNUN GİBİ KAMPÜSLER BİZİ, ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK İŞLERDİR"
İBB Başkan adayı Kurum, sahada iş yapma kabiliyetini kolaylaştıracak ve hızlandıracak ihtiyaçları da gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lise çağında buraya gelip, sonrasında üniversiteye, daha sonrasında akademik eğitimlere kadar o eğitimleri alacak ve bu teknolojiyi de bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var. Bizi büyütecek olan budur. Pahada ağır, yükte ağır olmayan üretimdir. Burada yapmış olduğunuz bir robot, bir yüz tanıma sistemi gibi birçok teknoloji bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesine çıkaracak adımlardır. Dolayısıyla bizim Teknopark İstanbul gibi girişimcilerimize destek olabilecek, her türlü altyapıya sahip alanlara ihtiyacımız var. Bu ve bunun gibi kampüsler bizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak işlerdir."

İBB olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçede gençliğe bu imkanları sunabilecekleri paylaşımlı ofisleri ve kuluçka merkezlerini hızlı şekilde kuracaklarını aktaran Kurum, "Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek, Teknopark İstanbul'la o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul hayali kurduklarını, bunun için üretimi destekleyen tarafta olacaklarını kaydetti.

"BU İŞLERİ YAPMAK İÇİN BİR AMACINIZ, HAYALİNİZ OLURSA KAYNAĞI DA BULURSUNUZ"
Bütçe ile ilgili eleştirilere ilişkin de değerlendirme yapan Kurum, "Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyar liraya yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, konuşmasının ardından teknoparkta çeşitli ziyaretler yapıp langırt ve bilardo gibi oyunlar oynadı.

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Kurum, siber güvenlik bölümünde okuyan öğrenciler Ömer Yemiş (15) ve Ensar Bera Tuncel'e (17) projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu.

Murat Kurum, daha sonra gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İSTANBUL'U TEKNOLOJİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ
Ziyaretini sosyal medya üzerinden paylaşan Murat Kurum, "Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde gençlerimizin hayalleriyle ortaya çıkan projeleri dinledik. "Diji İstanbul" ile İstanbul'umuzu teknolojinin merkezi yapacağız. Nisan'dan itibaren girişimci projelere vereceğimiz desteklerle gençlerimiz girişimci, İstanbul daha üretken olacak. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz!" dedi.

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