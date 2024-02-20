SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisinden istifa etti

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisinden istifa etti. Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 18:17 Güncelleme 20 Şubat 2024, 18:17
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisinden istifa etti

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Kurucusu olduğum partimizin, son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek, beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

Pamukçu, bağımsız milletvekili olarak kalacağını açıkladı.

Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Ankara’da
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı
CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç bağımsız aday oluyor... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu mu aşamadı?
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Mansur Yavaş’ın skandalları bitmiyor! Yine Turgut Altınok’un afişlerini toplattı
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılıktan karara itiraz
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
SON DAKİKA