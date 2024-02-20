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CHP Hopa seçim bürosunda yumruklu kavga | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosunda il genel meclisi adaylığı itirazı nedeniyle sısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü. Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar cep telefonuna böyle yansıdı...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 18:53 Güncelleme 20 Şubat 2024, 19:32
CHP Hopa seçim bürosunda yumruklu kavga | O anlar kameraya böyle yansıdı...

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddiaya göre, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti.

▶️ CHP Hopa seçim bürosunda yumruklar havada uçuştu!

İtiraz sırasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü.

Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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