CHP Hopa seçim bürosunda yumruklu kavga | O anlar kameraya böyle yansıdı...

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddiaya göre, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddiaya göre, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti.
İtiraz sırasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü.
Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.