Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef

ROKETİ İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE NE HİSSETTİNİZ? Herhangi bir heyecan söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında müthiş bir motivasyonla mental fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşma durumu söz konusu değildi. Heyecana strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Son derece mutluyduk.

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı.

KALKIŞ ESNASINDAKİ HIZ

Roketin hakikatten güçlü bir hava taşıtı olduğunu idrak etme şansımız oldu. Daha öncesinde askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkışı esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik.

F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor biz hep onun önündeyiz. Ancak burada roketin bütün titreşimini bütün heybetini bütün o takatini hissedecek seviyede bir tecrübeydi.

Kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik sadece görsel olarak bütün sürtünmeyi sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu.

YOLCULUK NE KADAR SÜRDÜ?

Uluslararası Uzay İstasyonu'na varışımız 36,5 saat sürdü.