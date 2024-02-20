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Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı A Haber'e açıklamalarda bulundu. Uzayda deneyimini anlatan Alper Gezeravcı gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Bu deneyimin yüksek potansiyellerini gelecekte ortaya koyacak tüm gençlere ilham olacağını söyleyen Alper Gezeravcı uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:25 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:37
Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı uzayda yaşadığı deneyimleri A Haber'e anlattı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Alper Gezeravcı uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu belirterek, "Potansiyelimiz yüksek millet olarak bununla gurur duysunlar..." dedi.

Gezeravcı'nın açıklamaları şu şekilde:

ROKETİ İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE NE HİSSETTİNİZ?
Herhangi bir heyecan söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında müthiş bir motivasyonla mental fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşma durumu söz konusu değildi. Heyecana strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Son derece mutluyduk.

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı.

KALKIŞ ESNASINDAKİ HIZ
Roketin hakikatten güçlü bir hava taşıtı olduğunu idrak etme şansımız oldu. Daha öncesinde askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkışı esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik.

F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor biz hep onun önündeyiz. Ancak burada roketin bütün titreşimini bütün heybetini bütün o takatini hissedecek seviyede bir tecrübeydi.

Kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik sadece görsel olarak bütün sürtünmeyi sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu.

YOLCULUK NE KADAR SÜRDÜ?
Uluslararası Uzay İstasyonu'na varışımız 36,5 saat sürdü.

"YERE BASABİLMEK BİLE BİR NİMET"
Sıra dışı olan öbür taraftaki deneyimdi tekrardan öze dönüş gibi oldu. Yeryüzünde şu anda ayağımızı yere basabilmemizin bile aslında bir nimet olduğunu fark etmenin idrakiyle yeryüzüne dönmüş olduk.

"DEVLETİMİN EMRİNDEYİM"
Bugünlere devletimin imkanlarıyla gelmiş bir vatandaşım bundan sonra da devletimin emrindeyim. Verilen bütün görevleri icra edecek şekilde aldığımız eğitimin devamı niteliğindeki tüm görevleri icra etmeye hazır vaziyetteyiz.

Yüksek potansiyellerini gelecekte ortaya koyacak tüm kardeşlerimize de ilham olacak şekilde onlara bu işin her ne kadar adım attığımız yer dünyadan çok daha uzakta uzayda bir nokta olsa da bunun erişilebilir bir hedef olduğunu hepsine bir kere daha idrak etmelerini vesile olacak şekilde ülkemizin tüm şehirlerine giderek o kardeşlerimize dokunabilecekleri erişebilecekleri bir noktada olduğumuzu hissettirecek şekilde adım atmak niyetindeyiz.

GENÇLERE TAVSİYELER
Her alanda kendilerini geliştirmek için çaba harcasınlar. Ülkemizin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var illa ki astronot olmak zorunda değiller potansiyellerinin farkında olsunlar. Özgüvenleri yerinde olsun onlara yeterli. Potansiyelimiz yüksek millet olarak bununla gurur duysunlar.

ALPER GEZERAVCI TARİHE GEÇTİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yaptı, Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı.

Gezeravcı'nın 19 Ocak'ta başlayan uzay görevi, 9 Şubat'ta Dünya'ya inişle tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza atan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninde farkındalık da oluşturdu.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ülke genelinde canlı bağlantılar ve çeşitli illerde kurulan uzay çadırlarından (planeteryum) coşkuyla izlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bu tarihi günün anısına Türk bayrağı asıldı.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, SpaceX'e ait Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta başarıyla fırlatılmasıyla başladı. Gezeravcı'nın uzaydan yaptığı ilk canlı yayındaki sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." cümlesi oldu.

Yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından ISS'ye ulaşan 4 kişilik Ax-3 ekibi, istasyonda törenle karşılandı. Tören Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Gezeravcı, ISS'de yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir."

DENEYLERE HEMEN BAŞLADI
Gezeravcı'nın alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'ye gittiğinde ilk işi, yanında götürdüğü deney düzeneklerini Dragon kapsülünden güvenli şekilde çıkartarak, deney öncesi muhafaza konumlarına nakletmek oldu.

Ardından bilim misyonu çerçevesinde kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar çeşitli çalışmaların mikro yer çekimi ortamındaki tepkilerini gözlemlemeye başlayan Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca hazırlanan 13 deneyi burada kaldığı sürede ajandasına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, mikroalg türlerinin yer çekimsiz ortamda karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi, dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması gibi deneylerin bilimsel literatüre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Gezeravcı'nın 14 gün boyunca gerçekleştirdiği deneyler ve bunların daha kolay anlaşılması için terimlerin tanımlamalarını içeren "Deney Sözlüğü" de gün gün TUA'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İLK CANLI BAĞLANTISINI ERDOĞAN İLE YAPTI
Gezeravcı, uzaydayken Dünya ile gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla halkın ve özellikle gençlerin uzaya dair merak ettiği sorulara yanıt verirken gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları da aşama aşama anlattı.

Alper Gezeravcı, uzay seferi kapsamında ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı. Kendisine "Tüm milletimize ilham kaynağı oldun" diyen Erdoğan'a karşılık Gezeravcı, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı ISS'de taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayı, başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen, ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Kendimize olan öz güvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız." dedi.

Başkan Erdoğan ile Alper Gezeravcı görüştüBaşkan Erdoğan ile Alper Gezeravcı görüştü

İkinci canlı bağlantısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yapan Gezeravcı, "Göreve hazırlık sürecimizde her türlü desteği sağladınız. Karantina sürecinde heyetinizle çok büyük incelik göstererek karantina tesisine kadar gelip ziyaret ettiniz. Maneviyatı çok güçlü bir milletin evladı olarak bu ziyaretiniz bana devletimizin verdiği desteği en üst düzeyde hissettirdi ve çok moral verdi." diye konuştu.

UZAYDA TEKNOFEST POZU
Bakan Kacır'ın isteği üzerine uzayda "TEKNOFEST pozu" veren Gezeravcı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun."

Bursa, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir ve Hatay'daki öğrencilerle görüşmeler yapan Gezeravcı, gerçekleştirilen bir bağlantıyla da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzaya geliş amacının her fırsatta gençler için önemini vurgulayan Gezeravcı, bir astronotun birçok farklı özelliği bünyesinde barındırması gerektiğini belirterek, bunları serinkanlılık, eğitim, dil becerisi, uçuş tecrübesi, fiziksel ve zihinsel sağlık, sabır, azim ve tutku olarak sıraladı.

Gezeravcı, "Bugün başladığımız görevler ileride sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli." dedi.

Gezeravcı ve ekibi için 2 Şubat'ta ISS'de veda töreni gerçekleştirildi. Gezeravcı törende yaptığı konuşmada, "Bu, bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Dönüş için planlanan ilk tarih olarak 3 Şubat belirlenirken hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'den ayrılması 3 kez ertelenmişti.

7 Şubat Çarşamba günü ISS'den ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü 9 Şubat'ta TSİ 16.30 civarı Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.

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