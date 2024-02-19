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Sarıyer krizi katlanarak büyüyor! CHP Genel Merkez'e süre veren Şükrü Genç'e bu sefer Özgür Özel süre verdi

CHP'deki kaos yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde daha da büyümeye devam ediyor. Son olarak Sarıyer'deki Şükrü Genç krizi katlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkez'e süre veren Şükrü Genç'e bu sefer de Özgür Özel süre verdi. Genç, aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 20:07 Güncelleme 19 Şubat 2024, 20:34
Sarıyer krizi katlanarak büyüyor! CHP Genel Merkez’e süre veren Şükrü Genç’e bu sefer Özgür Özel süre verdi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekmesinde savrulan CHP'de yerel seçimlere giderayak kriz katlanarak büyümeye devam ediyor.

Takvim.com.tr krizi anbean takip etmiştiTakvim.com.tr krizi anbean takip etmişti

BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ
Olaylı MYK ve PM'nin ardından gerçekleşesen "Büyük İstanbul Buluşması" krizin boyutunu gösteren en somut örneklerden biri olmuştu. Özgür Özel buluşmaya katılmazken, posterleri yer aldı.



ŞÜKRÜ GENÇ YANDAŞLARINDAN İMAMOĞLU'NA PROTESTO
Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istemişti.

CHPli Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHPye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...CHPli Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHPye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP'ye yüklendi! "İmamoğlu gidecek" sloganları...

ŞÜKRÜ GENÇ'TEN EKREM VE ÖZGÜR'E TEPKİ
Büyük İstanbul Buluşması kaos ve krizle biterken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurmuştu.

Adaylık sürecini televizyondan öğrendiniği söyleyen Genç, ""Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.

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18 MART'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ
"Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı?" diyen Şükrü Genç kararının gözden geçirilmesi için 18 Mart'a kadar da süre vermişti.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN GENÇ'E SÜRE
Tüm yaşananlar sonrası CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.

Genç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.



Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.

Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00'da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."



Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer Belediye Başkanı Genç de bunu kabul etmediklerini belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.

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