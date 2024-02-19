Sarıyer krizi katlanarak büyüyor! CHP Genel Merkez’e süre veren Şükrü Genç’e bu sefer Özgür Özel süre verdi

Takvim.com.tr krizi anbean takip etmişti BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ Olaylı MYK ve PM'nin ardından gerçekleşesen "Büyük İstanbul Buluşması" krizin boyutunu gösteren en somut örneklerden biri olmuştu. Özgür Özel buluşmaya katılmazken, posterleri yer aldı.





ŞÜKRÜ GENÇ YANDAŞLARINDAN İMAMOĞLU'NA PROTESTO

Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istemişti.

ŞÜKRÜ GENÇ'TEN EKREM VE ÖZGÜR'E TEPKİ

Büyük İstanbul Buluşması kaos ve krizle biterken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurmuştu.



Adaylık sürecini televizyondan öğrendiniği söyleyen Genç, ""Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.

18 MART'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

"Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı?" diyen Şükrü Genç kararının gözden geçirilmesi için 18 Mart'a kadar da süre vermişti.