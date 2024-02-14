SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP'ye yüklendi! "İmamoğlu gidecek" sloganları...

CHP'de krizin ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi aday belirleme sürecinde tavan yaptı. Özgür Özel Çankaya ve İzmir'de kendisine yakın isimleri aday yaparken Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını yazdırdı. Dün İstanbul'da İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmazken İmamoğlu ise aday listesine yazılmayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e yakın CHP'liler tarafından yuhalandı. Bugün bir açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti. Genç'in açıklamaları "İmamoğlu gidecek" sloganlarıyla kesildi. Genç, "Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. " diyerek hem İmamoğlu'na hem de Özel'e yüklendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 20:06 Güncelleme 14 Şubat 2024, 20:51
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...

Cumhuriyet Halk Partisi krizlerle boğuşmaya devam ediyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kriz tavan yaptı.

Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını tek tek listelere koydu.

"BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ"
Olaylı MYK ve PM'nin ardında dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise 'Büyük İstanbul Krizi'ne evrildi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisi katılmadı.

Özgür Özel İstanbul aday tanıtım törenine katılmadıÖzgür Özel İstanbul aday tanıtım törenine katılmadı

ŞÜKRÜ GENÇ YANDAŞLARI İMAMOĞLU'NU YUHALADI
Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istedi.



TAKVİM dün gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden anbean takip etti.

CHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosuCHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosu

ŞÜKRÜ GENÇ'TEN HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E TEPKİ
Bugün bir açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.

▶️ CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç CHP'ye sert daldı!

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Genç, 2009 seçimlerinde partisinin yüzde 27 olan oy oranını yüzde 37'ye çıkararak belediye başkanı seçildiğini, bu oranı 2014'te yüzde 52'ye, 2019'da ise yüzde 60'lara taşıdığını savundu.

"ADAYLIK SÜRECİMİN SONUCU TV'DEN ÖĞRENDİM"
Şükrü Genç, şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarımla 15 yıl emek harcamış, alın teri dökmüş bir belediye başkanı olarak adaylık sürecimin sonucunu televizyon ve sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmış olmam, 100. yılını geride bırakan partimizin kültürüyle bağdaşmamaktadır.

"HAK HUKUK ADALET UNUTULDU "
Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. Yaptırdığımız iki anket çalışması, bugün seçim olsa Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi ortaya koyarken, hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden oldu?"

SİYASİ HESAPLAŞMA VAR
Genç, "Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez." diye konuştu.

Parti yönetiminin aday tercihini bir daha gözden geçireceğini umduğunu kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun, doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi, adayı belirleyecektir. Sahadan gelen ölçümler ve talepler dikkate alınarak, bu kararın partinizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum."

Şükrü Genç CHP'nin aldığı kararı siyasi intihar olarak yorumladı.

"BU KADAR HIRS ACABA RANT HIRSI MI?"
Sarıyer'in bu süreci hak etmediğini söyleyen Genç, "Sarıyer'i en doğru şekilde ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayreti içinde olduğumuzu, hazırlık içinde olduğumuzu herkes biliyor. Herkesin bilmesine rağmen bu kadar hırs acaba rant hırsı mı? Benim halkımın, oralarda yaşayan insanlarımın rant hırsı yok." dedi.

"İMAMOĞLU GİDECEK" SLOGANLARI
Partililerin ellerinde "Sen yoksan biz de yokuz", "İmamoğlu hak yeme" yazılı dövizler taşıdığı, Genç'in açıklamasının sık sık, "İmamoğlu gidecek", "Şükrü Başkan seninleyiz" şeklindeki sloganlarla kesildiği görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netantahu’ya Refah uyarısı
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
Türk Telekom
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA