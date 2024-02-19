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Tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırım! Katil ordusu, Filistin'e 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi

Soykırımcı İsrail, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 19:44 Güncelleme 19 Şubat 2024, 19:48
Tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırım! Katil ordusu, Filistin’e 7 Ekim’den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.



Katil İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'da ise 8 Ekim'den bu yana 1000'den fazla yerin hedef alındığı ifade edildi.

BATI ŞERİA'DA 30 HAVA SALDIRISI
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sık sık gece baskınları yaptığı işgal altındaki Batı Şeria'da 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'de de hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Söz konusu 31 binden fazla hava saldırısının 26 bininin savaş uçaklarıyla, geri kalanlarının ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği aktarıldı.


İSRAİL, GAZZE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.

Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.

Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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