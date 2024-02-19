Tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırım! Katil ordusu, Filistin’e 7 Ekim’den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenledi



İSRAİL, GAZZE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.

Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.



Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.