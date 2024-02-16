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Pendik'teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı

Son dakika haberleri... Pendik Kaymakamlığı’nın Batı Mahallesi’nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 00:44 Güncelleme 17 Şubat 2024, 01:15
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı

Son dakika haberleri... Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

▶️ Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı!

MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGAN ATEŞ AÇTI
Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.



YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.



Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

▶️ Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde polis ekiplerinin bölgeyi adeta ablukaya aldığı görüldü.

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