Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı

Son dakika haberleri... Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.
MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGAN ATEŞ AÇTI
Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde polis ekiplerinin bölgeyi adeta ablukaya aldığı görüldü.