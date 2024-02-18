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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan CHP-DEM 'kent uzlaşısı'na: Kandil işaret ediyor anketlerde öndeyiz ne yapacaklarını şaşırdılar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP-DEM hattındaki pazarlık ve yapılan ‘Esenyurt’ açıklaması hakkında konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, adaylığının Kandil’i rahatsız ettiğini ve bu yüzden de ittifakı dağdakilerin istediğini söyledi. Öte yandan CHP kanadının anketlerdeki durumun vahametiyle hareket ettiklerini ifade eden Kurum, Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek ama kent uzlaşısı ama şehir uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisinde” dedi.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 15:33 Güncelleme 18 Şubat 2024, 15:46
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan CHP-DEM ’kent uzlaşısı’na: Kandil işaret ediyor anketlerde öndeyiz ne yapacaklarını şaşırdılar

31 Mart yerel seçimleri için ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, "Her Adımda Yeniden" sloganıyla yeni bir çalışma başlattı.

İstanbul'da 39 ilçede teşkilat üyeleri 500 bin haneyi ziyaret edip yaklaşık olarak 2 milyon seçmenle yüz yüze gelecek.

Seçime kadar devam edecek çalışmanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM-CHP İTTİFAKI SORULDU
Söz alan bir muhabir CHP-DEM Parti ittifak arayışı konusunu hatırlattı.

Kurum'a "DEM'in sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt için 'kent uzlaşısı' tabirini kullandı. Bu da CHP ile ittifak olarak yorumlandı. Esenyurt ve Adalar'da da DEM'in istediği adaylar konuldu. Sizin buna ilişkin yorumunuz ne olur." sorusu yöneltildi.

"ANKETLERDE GERİYE DÜŞTÜLER, İBB YÖNETİMİ ÇARESİZ DURUMDA"
İstanbul'daki CHP yönetiminin DEM Parti ile kirli bir ittifak içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilemiyor. Çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek ama kent uzlaşısı ama şehir uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisinde.

"KANDİL'DEN İŞARET ETTİKLERİ İTTİFAKI GÖRÜYORUZ"
Sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz.

Bu ittifak kirli bir ittifaktır. Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp orada daha önce olduğu gibi masa etrafında altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan söz ediyorlar.

"ŞEHİTLERİMİZİN GAZİLERİMİZİN AİLELERİ İLE KAZANACAĞIZ"
Milletimiz 14-28 Mayıs'ta o uzlaşıyı yapmaya çalışanlara net mesajı vermiştir. İnşaallah 31 Mart'ta da onlar hangi kirli ittifakın içinde olurlarsa olsun kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar...

Bu görüşmelerini yapmadıklarını söyleyip kapı arkasından o toplantıları yaptıklarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimiz 28 Mayıs'ta gerekli cevabı verdi, 31 Mart'ta da o şehitlerimizin gazilerimizin ailelerini üzmeyeceğiz. Onlarla bilikte kazanacağız.

Tüm milletimizle birlikte İstanbul için ortaya koyduğumuz hayalleri gerçekleştireceğiz.

"BİZ KANDİL'İ DE RAHATSIZ EDECEĞİZ YABANCI İŞBİRLİKÇİLERİ DE"
Bunların heybelerinde bir şey yok. Kandil bizden rahatsız olsun olmaya da devam etsin. Biz Kandil'i de rahatsız edeceğiz yabancı işbirlikçileri de rahatsız edeceğiz.

Ve İstanbul'un geleceği adına yapılması gerekenleri de birer birer hayata geçireceğiz.

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NE OLMUŞTU?
Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıklara şahitlik ediyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP Esenyurt'ta anlaşınca CHP aday değişikliğine gitti.

DEM'DEN İTİRAF GELDİ: ESENYURT'TA ANLAŞTIK
DEM ise yürütülen pazarlık sürecini itiraf etti. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan "kent uzlaşı" kılıflı pazarlıklarda anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı.

NERELERDE PAZARLIK SÜRÜYOR?
Terör partisinin sözcüsü Doğanay yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşı sağlanan bazı yerleri de açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor. Bazı yerlerde yol alınabildi. Süren görüşmeler varken oralara ilişkin açıklama yapamıyorum. Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." dedi.

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