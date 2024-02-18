SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul'daki aday listesine tepki! CHP'li başkanlar destekçileriyle birlikte eylemde!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun güç savaşları arasında savrulan CHP, yerel seçimlere giderayak büyük krizin eşiğinde. İBB Başkanı olmasına rağmen Genel Başkan Özgür Özel’in aday belirlemesine müdahale eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesini sağladı. Yaşanan bu durum ise mevcut belediye başkanlarını isyan ettirdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gençve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli destekçileriyle birlikte eylem yaptı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt için ise destekçileri meydanda toplandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 16:30 Güncelleme 18 Şubat 2024, 16:58
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in İstanbul’daki aday listesine tepki! CHP’li başkanlar destekçileriyle birlikte eylemde!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra el birliği ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiren Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında gizlenemez bir güç savaşı yaşanıyor. İki isim arasındaki bu durum ise CHP'de özellikle aday belirlemede krizin katlanarak büyümesine neden oluyor.

Büyük İstanbul Buluşması kaos ve krizle biterken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurmuştu.


Adaylık sürecini televizyondan öğrendiniği söyleyen Genç, "Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.

ADAY ADAYLARI KAZAN KALDIRDI
Tüm bu yaşananların ardından Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer'de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK'ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp'in görüşlerine yer verildi.

Bildiride, 31 Mart 2024'de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.

"17 ADAY ADAYINDAN EN AZ OY ALANI GÖSTERDİLER"
Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.

Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz."

AVCILAR VE SARIYER'DE CHP'Lİ BAŞKANLARDAN GENEL MERKEZ ALEYHİNE EYLEM
Sarıyer'in dışında bir ilçe daha Genel Merkez'in açıkladığı adaydan rahatsız: Avcılar.

Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar Belediye Başkan adayı olarak Utku Caner Çaykara'yı açıklamasıyla mevcut başkan Turan Hançerli de isyan bayrağını açtı.

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP'nin bu adımına kendi seçmeniyle birlikte eylem yaparak tepki gösterdi.

İlçede toplanan destekçilerinin karşısına çıkan Hançerli, CHP yönetimi ve il teşkilatını eleştirdi.

AVCILAR'A DIŞARDAN ADAY ATANDI TEPKİSİ

Hançerli şöyle konuştu:

Burdan İmamoğlu'na çağrımdır. Bizlerin bu çığlığını duymasını istiyorum. 25 tane aday adayımız var hangi kriterde aday bulamadınız bunu soruyorum. Bizim Avcılarda eğitimli kültürlü bir tane yurttaşımız, gencimiz, liyakat sahibi bir tane Avcılarlı yok da dışardan aday atıyorsunuz... Buradan bir sözüm de sevgili örgüt yöneticilerimize var. Avcılarda dışardan bir atama yapılırken siz buna sessiz kalmakla bizi temsil mi ediyorsunuz?

DEM İLE UZLAŞI SAĞLANAN ESENYURT'TA DA İSYAN VAR!
DEM'le kirli pazarlık kapsamında uzlaşı sağlanan Esenyurt'ta da mevcut Başkan Kemal Deniz Bozkurt'un destekçileri eylemdeydi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, CHP tarafından yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesi kararına sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş bir araya gelerek tepki gösterdi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Başkan Bozkurt'a destek mesajlarını iletti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na ’mega’ salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul’u yönetemez
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Pendikspor - Trabzonspor | CANLI
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Geminin batma nedeni belli oldu
Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
VERİLER AÇIKLANDI | İşte Türkiye’nin en kalabalık ili! | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var? Tıkla yaş bağımlılık oranlarını gör
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA