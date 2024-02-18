Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim

CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.

CHP 'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum…





Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.

Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…