Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçime yönelik paylaşımda bulundu.
CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2024
Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum…
Muhalefet seçmenine seslenen Başkan Erdoğan, "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.