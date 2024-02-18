SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçime yönelik paylaşımda bulundu. Muhalefet seçmenine seslenen Başkan Erdoğan, "Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. "Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 18:29 Güncelleme 18 Şubat 2024, 19:10
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçime yönelik paylaşımda bulundu.



Muhalefet seçmenine seslenen Başkan Erdoğan, "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir" ifadelerini kullandı.

▶️ Başkan Erdoğan'dan 'yerel seçim' mesajı!

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.



Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.

Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…


"Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz" dayatmasında bulunanlara…

Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...

"Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…

Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA