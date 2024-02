CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım

Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız



HER TÜRLÜ SAPKINLIK VAR

Bu bağlamda tepkilerin odağı olan CHP'li Avukat Feyza Altun'un LGBT sapkınlığını bir kez daha hatırlayalım.



Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, çocukların dünyasına girmek için her türlü yolu denerken CHP yandaşı avukat Feyza Altun'un, "Trans çocuklar vardır" paylaşımı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı.

CHP'DE 'SOKMAK' FURYASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı seçmenlere tuhaf sözler sarf etmişti. "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.