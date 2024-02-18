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CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam'a ve Kur'an'a alçak hakaret: Şeriate sokayım

Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni rezilliğe daha imza attı. CHP'li Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate sokayım" paylaşımında bulundu. Altun'un alçak paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 18:18 Güncelleme 18 Şubat 2024, 18:52
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım

Toplumun hiçbir kesimine saygı duymayan ve iğrenç sözlerle aşağılama girişiminde bulunan CHP ziyneti her geçen gün ayrı bir olayla karşımıza çıkmaya devam ediyor.



Son örneği ise CHP'li Avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.



"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösetdi.

İşte o tepkilerden bazıları:



"Sizin gibi medyada tanınan bir avukatın ülkenin çoğunun sahip olduğu bir inanç hakkında 14 yaşındaki ergenler gibi konuşması ne kadar utanç verici. Bunun ideoloji ile alakası yok, saygısız terbiyesiz ve biraz da psikolojik sıkıntılarınız var belli ki."



"Seviyesi bu kadının, ne bekliyorsunuz da ayıp falan yazıyorsunuz?"



"Abla seni severdim ama bu tweet ne yaa? Şeriat demek Allah'ın hükümleri kuralları demek. Dine Allah'a ya da herhangi bir şeye inanmıyorsun diyelim yinede başkasının inandığı kutsal değerlere bu şekilde hakaret ediyor olman aslında seninde diğerlerinden farkın olmadığını gösterdi bana."



"Feyza etkileşim için yapmayacağın şey yok demi? İnsanda azıcık onur olur onur!"



"Profilinizde insan yazıyor, derhal silmenizi talep ediyorum. Kendimizi diğer mahkukat ile karıştırmayalım.."



"Sorsan bilgili birisi edepsiz hayasız"

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HER TÜRLÜ SAPKINLIK VAR
Bu bağlamda tepkilerin odağı olan CHP'li Avukat Feyza Altun'un LGBT sapkınlığını bir kez daha hatırlayalım.

Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, çocukların dünyasına girmek için her türlü yolu denerken CHP yandaşı avukat Feyza Altun'un, "Trans çocuklar vardır" paylaşımı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı.

CHPli Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbabadan Malatyalı seçmene tuhaf sözler: Sokmaya geldimCHPli Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbabadan Malatyalı seçmene tuhaf sözler: Sokmaya geldim

CHP'DE 'SOKMAK' FURYASI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı seçmenlere tuhaf sözler sarf etmişti. "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

▶️ CHP'li Veli Ağbaba'dan seçmene tuhaf sözler: "Sokmaya geldim"

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