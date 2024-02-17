İstanbul’u baştan aşağı kuşatacak! 48 saat boyunca sürecek! Uzmanlardan kırmızı alarm! Şubat sonu...

Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.