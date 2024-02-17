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İstanbul'u baştan aşağı kuşatacak! 48 saat boyunca sürecek! Uzmanlardan kırmızı alarm! Şubat sonu...

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu endişe verici. Meteoroloji uzmanları, şehirde kritik seviyede bir hava durumu değişikliği öngörüyor ve halkı bu duruma karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:12
İstanbul’u baştan aşağı kuşatacak! 48 saat boyunca sürecek! Uzmanlardan kırmızı alarm! Şubat sonu...

Meteoroloji uzmanları, şehirdeki hava koşullarının önümüzdeki günlerde ciddi değişikliklere uğrayabileceği konusunda uyarıyor. İşte il il hava durumu raporu...

▶️ 8 ile 'sarı' uyarı 🌧 Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA 48 SAAT BOYUNCA KUVVETLİ YAĞIŞ

Bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarıda bulunarak, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların 1000 metre rakım üzerindeki yüksek bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

8 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ŞUBAT SONUNA KADAR KAR YOK!

İstanbul'da bu yıl Şubat ayı, beklenen kar yağışlarına rağmen kar almadan geçecek gibi görünüyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirdeki soğuk havaya rağmen kar yağışının gerçekleşmemesi bekleniyor.

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