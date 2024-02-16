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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den peş peşe uyarı! O bölgelere dikkat çekildi! Erzincan'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,16 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre; Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Marmara dahil diğer bölgelerimizde havanın sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 09:55 Güncelleme 16 Şubat 2024, 10:35
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den peş peşe uyarı! O bölgelere dikkat çekildi! Erzincan’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ERZİNCAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada bugünün hava durumu için "Ülkede kuvvetli yağış yada kuvvetli rüzgar görünmüyor. Marmara Akdeniz Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarında yağmur var. Doğuda Çığ riski devam ediyor. İstanbul yağmurlu 9 İzmir 15 Antalya yağmurlu 19 Ankara 11 C" açıklamasında bulundu. Toprak kayması felaketinin yaşandığı Erzincan İliç için ayrı parantez açan Şen, "Erzincan İliç: Bugün yarın yağış yok Sıcaklık 10 gece 3 derece" bilgisini paylaştı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

16 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU RAPORU16 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU RAPORU

17 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU17 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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20 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU RAPORU20 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU RAPORU

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