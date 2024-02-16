HAVA DURUMU | Meteoroloji’den peş peşe uyarı! O bölgelere dikkat çekildi! Erzincan’da hava nasıl olacak?

ERZİNCAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada bugünün hava durumu için "Ülkede kuvvetli yağış yada kuvvetli rüzgar görünmüyor. Marmara Akdeniz Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarında yağmur var. Doğuda Çığ riski devam ediyor. İstanbul yağmurlu 9 İzmir 15 Antalya yağmurlu 19 Ankara 11 C" açıklamasında bulundu. Toprak kayması felaketinin yaşandığı Erzincan İliç için ayrı parantez açan Şen, "Erzincan İliç: Bugün yarın yağış yok Sıcaklık 10 gece 3 derece" bilgisini paylaştı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı