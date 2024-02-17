Hedefe adım adım: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçinin lokasyonu tespit edildi!

Bakan Bayraktar, "Bugün (dün) salı günü yaşadığımız hadisenin üzerinden 72 saate doğru gidiyoruz. Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetimiz devam ediyor. Bütün zorluklara, sıkıntılara ve risklere rağmen çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Çok büyük bir heyelan, yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Arkadaşlarımızın 3'nünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Arama kurtarmada yoğun bir şekilde teknik imkanları kullanarak, açıkçası, işçi kardeşlerimizin olabileceği lokasyonları tespit ediyoruz. Oralara yoğunlaşmaya gayret ediyoruz. Tespit ettiğimiz bazı lokasyonlar var, oraya girecek arkadaşlarımız" dedi.