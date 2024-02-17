Hedefe adım adım: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçinin lokasyonu tespit edildi!

Erzincan İliç'teki toprak altında kalan 9 işçi için umutlar sürüyor.
800 bin metrekarede AFAD, JAK, PAK, TSK ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı bin kişiyi bulan arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi.
Erzincan İliç'teki toprak altında kalan 9 işçi için umutlar sürüyor.
800 bin metrekarede AFAD, JAK, PAK, TSK ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı bin kişiyi bulan arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göçük alanındaki toprağın kaldırılmasıyla ilgili planlama aşamasına geçtiklerini söyledi.
Bakan Bayraktar, "Bugün (dün) salı günü yaşadığımız hadisenin üzerinden 72 saate doğru gidiyoruz. Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetimiz devam ediyor. Bütün zorluklara, sıkıntılara ve risklere rağmen çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Çok büyük bir heyelan, yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Arkadaşlarımızın 3'nünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Arama kurtarmada yoğun bir şekilde teknik imkanları kullanarak, açıkçası, işçi kardeşlerimizin olabileceği lokasyonları tespit ediyoruz. Oralara yoğunlaşmaya gayret ediyoruz. Tespit ettiğimiz bazı lokasyonlar var, oraya girecek arkadaşlarımız" dedi.
KANADALI DA GÖZALTINDA
Erzincan İliç'teki siyanürlü altın madeni sahasında 13 Şubat günü yaşanan toprak kayması sonrası gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. Şirketin Kanadalı yetkilisi de gözaltında.