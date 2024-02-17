Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı



1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 500 bin, 2023'te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, bu yıl 1 milyon Suudi Arabistanlı turist gelmesini umduklarını söyledi. Ersoy, "Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum" dedi. Sürdürülebilir turizmle alakalı adımlar attıklarının altını çizen Ersoy, 2021'de Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olan bir sertifikasyon programı başlattıklarını söyledi. Ersoy, "Bu programın ilk aşaması 2023'te başladı. İkinci aşama 2025'te başlayacak, 2030'da da üçüncü aşama tamamlanacak. Şu anda 21 binden fazla otelimiz var. Takribi 16 bin otel bu programa dahil oldu. 5-6 bini de yeni mevsimde dahil olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da iki ülkenin farklı sektörlerde birbirini tamamladığını belirterek, "Türkiye'nin iç pazarı büyük aynı zamanda daha geniş bir bölgeye açılan bir kapı" dedi.



TAV İKİ İHALEYE GİRECEK

TAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, Algihaz Construction Holding ile Neom'daki projeler için anlaşma imzaladıklarını aktardı. Şener, "Orada Algihaz taahhüt işleri yapacağız. Neom'da haziranda iki tane havalimanı ihalesi açılacak. Algihaz ile bu ihalelere gireceğiz" dedi. Suudi Arabistan'da Al Rajhi Holding ile havalimanı projelerinde çalıştıklarını anlatan Şener, yeni anlaşmayla taahhüt işlerini yapacaklarını kaydetti. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da, Almeknan Group ile proje geliştireceklerini söyledi. Kabadayı, "Suudi Arabistan'da binlerce konut, yüzlerce otel yapılacak. Bu projelerin inşaat taahhüt süreçlerinde Almeknan Grup ile proje geliştireceğiz. Çok ciddi bir fırsat ve potansiyel var. İlk etapta 7-8 üst düzey yöneticimizi oraya göndereceğiz. Sonrasında da hızla projelerin gelişeceğine inanıyoruz. Bu yıl içinde projelere başlarız" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm ve inşaat alanında Suudi Arabistan'la işbirliği yapabileceğini belirterek, "Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük projelerinden bazılarının inşaatı başladı. Biz bunun bir parçası olmak istiyoruz. Üçüncü ülkelerde de birlikte çalışabiliriz. Suudi Arabistan savunma sanayisini yerelleştirmeyi amaçlıyor. Birlikte tasarlayıp, üretim ve ihracat yapma projelerine de açığız" diye konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacaklarını, konvansiyonel para politikaları uygulayacaklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını ifade etti.







CARİ AÇIK DÜŞECEK

Türkiye'nin rezervlerini artırma hedefinde olduklarını belirten Şimşek, "Cari açık aşağı doğru düşmeye başladı bile, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yılın ilk yarısında 30 milyar doların altına inecek. Türkiye'de büyüme güçlü. Türkiye'nin risk algısı şu andaki puanlardan çok daha iyi durumda. Makas açıklığına bakacak olursak, aslında şu andaki puanlama kurumlarının Türkiye'ye verdiği puanın 2 basamak yukarısında.

Şimdiden piyasalar, Türkiye'de daha az risk olduğunu düşünüyorlar" dedi. Türkiye'nin yeşil alanlarda dev bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, bu alanda da Suudi Arabistan ile ortak çalışılabileceğini kaydetti. Bakan Şimşek, 'Bakanlar Paneli Oturumu'nda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "Suudi Arabistan Türkiye'deki üreticilerle iş yapmaya yöneldi. Türkiye'nin müteahhitlerine, Türkiye'nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar."