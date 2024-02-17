Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı

Suudi Arabistan'ın 3.3 trilyon dolarlık yatırımı içeren Suudi 2030 Vizyonu kapsamında Türk şirketlere kapı açıldı. Suudi Arabistan'ın Neom, Diriyah Gate, Qiddiya ve Kızıldeniz projesi gibi mega projelerinde Türk firmalarının rol alması için birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda 6 mutabakat zaptı ve 21 iş anlaşması yapıldı.
55 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre İstanbul Valiliği 5 tane okulun deprem riskinin azaltılması için 55 milyon dolarlık bütçe alacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile YTÜ Yıldız Teknopark, Regnum, Onur Taahhüt, OPALON ve TOR Holding arasında mutabakat zaptı imzalandı. TASNEE Marketing ile Bayegan, Algihaz ile TAV, Almeknan ile Ege Yapı, Saudi Top Plastic ile Starplas Kimya, Abanmi ile KHPUMA Lift, Alhaytham ile Akkord Madencilik, Alhaytham Group ile Solar Group iş anlaşması imzaladı. UP Saudi Arabia, Bakirci Technical Institute, Yamy Studios ve Gaia Hotels ile; Investment Expert Corporation da Wasata Global ve Buruj Group ile anlaşmaya vardı. CVS Air, Çakır Construction, Cerm-ex Technology, Tatil.com, Paximum, Ugur Law, Extreme Business, Gio Elektrikli Araç, Sigma Process de anlaştı.
1.240 KİŞİLİK LİSTE OLUŞTU
DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıya çok yüksek bir ilginin olduğunu belirterek, "1.240 kişilik bir liste oluştu. Ancak talep bunun çok üstündeydi. Forum öncesinde sıra oluştu, kayıtları kapattık" dedi. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda 3 trilyon dolarlık bir yatırım bütçesi olduğunu anlatan Olpak, "Suudi bakanlar Türk firmalarının burada iş yapmasını çok istiyorlar. 'Suud firmalarının kapasitesi çok dolu. Gelin siz iş yapın' diyorlar. 21 iş anlaşması yapıldı. Bu daha başlangıç, devamı gelecektir. Bir sonrakini Suudi Arabistan'da yapacağız" diye konuştu.