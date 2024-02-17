SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! 70 işçiyi tahliye etmişler son anda yakalanmışlar...

Son dakika haberleri... Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, bazı noktalarda metal yoğunluğuna rastlanıldı. Soruşturma kapsamında 8 bilirkişi görevlendirilirken,maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.Öte yandan faciadan 5.5 saat önce alanda çatlaklar tespit edildiği, bunun üzerine bölgede çalışan 100 işçinin tahliye edildiği ortaya çıktı. Toprak altında kalan madencilerden 3’ünün, çatlağı kontrol için sonradan görevlendirildiği ve daha araçlarından inemeden faciaya yakalandıkları öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 07:04 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:10
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! 70 işçiyi tahliye etmişler son anda yakalanmışlar...

HABERİ
SESLİ DİNLE

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün, "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor. Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

AHaber CANLI YAYIN

Faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

00.42 Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

▶️ Heyelan soruşturmasında 6 tutuklama!

Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01:25 Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında inceleme yapan bilirkişi heyeti, ön raporunu hazırladı.

Aralarında A ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı 27 sayfalık ön raporda, olayın iş kazası olarak nitelendirildiği, asıl işveren şirketin 4 farklı alt işveren firmayla çalıştığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Raporda, aralarında operasyon direktörü vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama şefinin yer aldığı 5 kişi asli kusurlu bulundu. Asıl işveren şirketin genel müdür yardımcısı ile alt işveren şirketlerde çalışan vardiya mühendisi, saha formeni, mühendis, formen, 4 şirket müdürünün yanı sıra 2 saha şefi de tali kusurlu olarak tespit edildi.

Asıl işveren şirketin genel müdür yardımcısının alt işveren şirketleri yeterince denetime ve gözetime tabi tutmadığı tespitine yer verilen raporda, bu yöneticinin tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, operasyon direktörü vekilinin ehil yetkili biri olarak şantiyede ortaya çıkması muhtemel tehlikeli durumların belirlenerek risklere dönüşmesine yol açan faktörleri analiz ettirmediği, çalışanlarını risklerden korumak için gerekli tedbirleri aldırmadığı, iş yerinde çalışanların sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmemesi hususunda gerekli gözetim ve denetim mekanizması kurdurmadığı, kurdurduysa da bunu uygulatmadığı, yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Proses oksit müdürünün yığın liçinde meydana gelen açıklık ve çatlaklıkların kısa zamanda olmaması hususu değerlendirildiğinde, iş yerinde yetkili biri olarak yığın liçinde gün içinde tespit edilen çatlakların artmasıyla büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen liç yığını altında bulunan yolun kapatılması talimatını vermediği (eğer verilmiş olsaydı yığın liçi altında çalışan olmayacaktı) ve bu konuda tedbirsiz davranış sergilediği, dolayısıyla oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı ettiği ve tehlikeli davranış sergilediğinin belirlendiği kaydedilen raporda, söz konusu kişinin olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

"ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİKLERİNİN TEHLİKEYE ATILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Raporda, oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanarak, kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Raporda, oksit operasyon mühendisi ile ilgili de üretim mühendisi olarak yığın yapılan serbest malzemenin çimento şerbetinin birbirine yeterince aderans sağlayıp sağlamadığının kontrolünü göz ardı ettiği, eğer göz ardı edilmeseydi derin çatlakların oluşmayacağı kaydedildi.

Mühendisin malzeme depolama esnasında şev açısı, şev durabilitesi ve benzeri parametreleri göz ardı ettiği, meydana gelen çatlaklar hususunda gerekli uyarılar yapılmasına rağmen bunları dikkate almadığı, üretim mühendisi olarak yığınlarda çatlaklar oluşmaması veya akmaması için sahada imalat aşamasında yeterli planlamanın eksik olduğu ve bu çatlakların akmalara yol açacağını ehil biri olarak bilmesine rağmen bu işlere devam ettiği ve alanı güvenli hale getirmediğinin tespit edildiği belirtilen raporda, kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.

Raporda, borulama şefinin iş tecrübesi dikkate alındığında, meydana gelen çatlakların normal olmadığını bilmesi gerekmesine rağmen solüsyona devam ettiği ve devam eden solüsyonun malzemenin hareketini hızlandırdığı, bu nedenle de kazada borulama şefinin de asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Alt işveren şirketlerin vardiya mühendisi, saha formeni, mühendisi, müdürleri ile saha şeflerinin çalışma ortam ve gözetimi yapmadıkları ifade edilen raporda, riskli durumları göz ardı ederek işçilerin can güvenliklerini hiçe saydıkları, meydana gelen kazada tali kusurlu oldukları görüşüne yer verildi.

Raporda ayrıca, Hibliç bölge sorumlusu iş güvenliği uzmanının, yığın liçinde meydana gelen çatlaklarla ilgili üretim mühendislerini uyardığı, sorumluluklarını yerine getirdiği, risk analizi yaparak işverene önerilerde bulunduğuna değinilerek, kazada bir kusurunun olmadığı kanaatine ulaşıldı.

Raporda, olaydan bir gün önce işe başlayan maden mühendisinin kusuru olmadığı belirtildi. Ayrıca raporda, jeoteknik mühendisiyle ilgili de "tahkikat dosyası tamamlandığında gerekli incelemeler yapılarak kusur durumunun değerlendirileceğine" ilişkin ifadeler yer aldı.

21.01 Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

▶️ Heyelan soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi!



11.35 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden kazasında kaybolan işçilere yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." dedi

Bakan Bayraktar, maden alanında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, bütün riskler alınarak kurtarma çalışmalarına daha fazla yoğunluk verileceğini dile getirerek, "İnşallah ümit ediyorum ki bunlardan da netice alırız çünkü buradaki ailelerin, buradaki işçi kardeşlerimizin yakınlarının yoğun bir şekilde beklentileri var, çok haklı olarak. Biz de bunlara cevap verebilmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz." diye konuştu.

''8 kişi adliyeye sevk edildi''

Tehlikeli sızıntı iddialarına yönelik de sahada sürekli olarak ölçümlerin yapıldığını, heyelanın oluştuğu dere yatağının ilerleyen kısımlarında hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını ve testlerin yapıldığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerle, testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz."

TOPRAKLARIN BOŞALTILMASI İÇİN YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırılmasına ilişkin ise Bayraktar, "Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş durumdayız. Elbette bu belki aylarca sürecek bir hadise ama biz bugün o toprakları alıp emniyetli bir şekilde tekrar depolayacağımızla alakalı çalışmamıza başlamış durumdayız. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bunun yol haritasını da çıkarmış olacağız. " ifadesini kullandı.

Mevcut kontamine toprak kütlesinin taşınacağı operasyona ilerleyen birkaç gün içerisinde başlamayı hedeflediklerini ve bu konuda ilgili tüm kurumlarla yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, "İnşallah çevreyi ve halk sağlığını etkileyecek hiç bir riski göz ardı etmeden o kütleyi ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

8 PERSONEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bayraktar, temel önceliklerinin kurtarma operasyonuna devam etmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan bir netice alırız. Bugün buradan ayrıldıktan sonra ailelerimizle birlikte olacağız. Zaten onların bir kısmı burada bu faaliyetleri yerinde takip ediyorlar. Önceliğimiz bu konudur. Bunun dışında idari ve adli anlamda soruşturma devam ediyor. Başsavcımızdan aldığımız bilgiye göre, 8 personelle alakalı içlerinde yabancı uyruklu yönetici de olmak üzere adliyeye sevk edilmiş durumdalar. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde ve günlerde ilave soruşturma kapsamında ifade verecekler. Bunların elbette kusuru, eksiği varsa bunu yargı mutlaka tespit edecektir ve gereğini yapacaktır."

İlgili bütün kurumlar ve bakanlıklarla teknik ve idari yönden soruşturmaya devam edildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu hadisenin neden kaynaklandığı kök sebepleri neydi, bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Büyük bir operasyon yürütüyoruz, bir nebze sabır bekliyoruz, inşallah sahadaki çalışmalar netice verecek."

Bayraktar, işletmenin ait olduğu şirketin üst düzey yöneticilerin hepsinin şu anda sahada olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda bir tanesi hakkında soruşturma devam ediyor. Ama diğerleri de buradalar. Bizimle ortak, uyumlu şekilde çalışıyorlar. Şirket burada tümüyle bizim de belirlediğimiz esaslar çerçevesinde çalışıyor ve katkı koymaya başlamış durumdalar." dedi.

Bu olayın üstü kapatılacak bir tarafının olmadığını aktaran Bayraktar, "Birçok farklı kurumumuz ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Yapılan ve yapılacak konuları istişare ederek ilerliyoruz. Bu soruşturmanın neticesinde de bütün sorunlar ortaya çıkacak. Bir daha böyle bir hadiseyi, inşallah, Türkiye'de yaşamayız. Hakikaten çok üzgünüm." ifadesini kullandı.


KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

11:20 Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen işçiler şu şekilde;
Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

Toprak altında kalan konteynerdeki 5 işçiden Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar ve Fahrettin Keklik'in taşeron firmaya bağlı çalıştığı öğrenildi.

Toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu.Toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu.

11.13 Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

METAL YOĞUNLUĞUNA RASTLANDI

10:33 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, aileleri bilgilendirdiErzincan Valisi Hamza Aydoğdu, aileleri bilgilendirdi

VALİ AİLELERİ BİLGİLENDİRDİ
10.03 Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde toprak kayması meydana gelen maden ocağında yaşanan kazada kaybolan işçilerin aileleriyle görüşüp çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28'te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İNCELEME YAPILIRKEN GÖÇÜK OLUŞTU
Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken madende çalışan bir işçinin olay günü sabah 09.00'da toprak kütlesinin olduğu alanda çatlak görmesi üzerine yetkililere haber verdiği, faciaya dakikalar kala şantiye şefi Adnan Keklik ve 2 kişinin çatlağın olduğu alanda inceleme yaptığı sırada göçük oluştuğu ortaya çıktı.

Toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi.Toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi.

Göçük altında kalan Adnan Keklik'in olay yaşanmadan dakikalar önce inceleme yapmak üzere çatlak olan yere geldi toprak kayması tehlikesine karşın sahada çalışma durduruldu ve alan boşaltıldı.

"BEYAZ ARABANIN İÇİNDELERMİŞ"
Diğer yandan heyelan sırasında beyaz bir aracın toprak altında kalma anına ilişkin görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. O aracın içerisinde olan Kenan Öz ve 2 arkadaşının, olaydan önce bölgeyi boşaltarak 70 kişinin hayatını kurtardığını, tekrar bölgeyi kontrole giderken toprak yığını altında kaldıkları ortaya çıktı. Kırıcı vardiya amirleri Kenan Öz ve Ramazan Çimen, alanda çalışan 100'e yakın işçinin riskli bölgeden ayrılmasını sağladı. Kendileri de bölgeden ayrıldı.

Kenan Öz, Ramazan Çimen ve Adnan Keklik’in içinde oldukları beyaz arabanın toprak altında kaldığı anlar görüntülendi.Kenan Öz, Ramazan Çimen ve Adnan Keklik’in içinde oldukları beyaz arabanın toprak altında kaldığı anlar görüntülendi.

"BÜYÜK TEHLİKE VAR GİTMEYİN"
Maden yönetimi, kısa süreli periyotlarla Öz ve Çimen'i riskli sahayı kontrol etmeleri, durum tespiti yapmaları için görevlendirdi. Alanı boşaltan işçilerin "büyük tehlike var, gitmeyin" uyarısına rağmen vardiya amirleri Öz ve Çimen, verilen görev nedeniyle riskli alana girdi. O sırada Adnan Keklik de biri yabancı 2 mühendisi bölgeye götürdü. Mühendisler kısa süreli incelemelerin ardından dönerken, Keklik'te vardiya amirleri Öz ve Çimen'in bulunduğu araca geçerek riskli bölgede kontrollere devam etti. Görevlendirme ile riskli alanda bulunan 3 kişi, saat 14.28'de göçüğün oluşmasıyla içinde bulundukları araçla birlikte toprak altında kaldı.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"
Olaya ilişkin konuşan 44 yaşındaki Kenan Öz'ün yakını Mahmut Öz, "Yeğenim Kenan orada liç sorumlusuydu. 20 yıldır aynı firmada çalışıyordu. Çatlak tespit edilince, Kenan ve arkadaşları 60-70 kişiyi tahliye etmiş. Daha sonra beyaz araçla boşaltılan bölgeyi denetlemeye giderken göçük yaşanıyor. Kenan'ın yanında Adnan Keklik ve Ramazan Çimen de varmış. Üzüntümüz büyük" dedi.


UYARI MESAJI GÖNDERİLMİŞ
Olay anına tanık bir maden personeli ise, çatlağın fark edilmesinin ardından personele uyarı maili gönderildiğini anlattı.

FACİA DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ
Personel, "Toprak kayması yaşanmadan önce çatlak ve sızma olduğu fark edilmiş fakat bizlere bilgi gelmedi. 3 farklı taşeron firma var. Bazı firmalara mail ile uyarı gitmiş. Ancak bize herhangi bir uyarı gelmedi. Göçük ocağa giden güzergâhta oldu. Orada dinlenme amaçlı bulunan konteyner ve kamyon bekleme alanı var. Toprak oraya doğru aktı. Konteynerde ve araçlarda olan arkadaşlarımız göçükte kaldı. Olay 14.28 değil de saat 15.00 sıralarında olsaydı facianın boyutu büyük olurdu. Çünkü saat 16.00'da mesaisi başlayan kamyon şoförleri kart basmaya geliyor" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Göçük yaşanmadan önce toprak yığını olan bölgede sızıntı tespit edildiğine yönelik bazı birimlere giden uyarı mesajında, "Sayın yetkililer, Heap Leach bölgesi erişim yolları ikinci bir bildirime kadar kapatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bunun adından atılan ikinci mesajda ise "Arkadaşlar az önce gelen mailde yazan bilgi, yukarıda olup ikinci bir bilgi gelene kadar yığın liç bölgesine giriş-çıkış yapmamız uygun değildir bilginize" denildi.

Sızıntının fark edilmesinin ardından maden sahasındaki bazı bölgelerin boşaltıldığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 8'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki işlemleri devam eden şüphelilerden birinin, şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişi olduğunu söyledi.

Toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.Toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.

3 AY ÖNCE İŞE BAŞLADI
Göçük altında kalan evli ve 2 kız babası iş makinesi operatörü Şaban Yılmaz'ın (45) daha önce ormanda kesim işinde çalıştığı, geçici olarak 3 ay önce iş makinesi operatörü olarak maden firmasında işe başladığı belirtildi.

Yılmaz'ın o gün iş makinesiyle çalıştıktan sonra olaydan 5 dakika önce dinlenme alanındaki konteynere geldiği ve toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı öğrenildi.

"OĞLUM ÇIK GEL"
Göçük altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Oğlum çık gel. Nerdesin kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Ailelere, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.

METALE DUYARLI DRONE'LAR KULLANILIYOR
Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

"400 BİN KAMYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali YerlikayaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya


Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.

Erzincan İliçteki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecekErzincan İliçteki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Batan ’BATUHAN A’ gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü
Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Aday geri çekildi... Ali Gökmen’in yerine İsmail Topkaya
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! 70 işçiyi tahliye etmişler son anda yakalanmışlar...
Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
SON DAKİKA