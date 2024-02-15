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Erzincan İliç'teki toprak kaymasında zamanla yarış: "İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor. Başkan Erdoğan, Kahire'de yaptığı açıklamada, "İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:40 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:09
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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1708 PERSONEL BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Bölge havadan görüntülendiBölge havadan görüntülendi


Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi dronla görüntülendi. Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.

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KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzeme nedeniyle Sabırlı ve Çöpler Dereleri ile Fırat Nehri boyunca belirlenen noktalardan alınan anlık numunelerde şu an için kirlilik tespit edilmediğini duyurdu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar bölgede bulunan bir aracın kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında, önde seyreden kamyonun, karşı yönden gelen başka bir kamyonla karşılaşması sırasında toprak kaymasının yaşandığı yer aldı.

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Bunu fark eden sürücülerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

Erzincan'daki toprak kaymasında korku dolu anlar araç kamerasındaErzincan'daki toprak kaymasında korku dolu anlar araç kamerasında

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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9 İŞÇİ YAŞIYOR MU? UMUTLARI YEŞERTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, "Aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içerisinde, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (14 Şubat 2024)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (14 Şubat 2024)

İŞÇİLERİMİZE ULAŞINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Yaşanan maden kazası nedeniyle Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan Mısır'ı ziyaretinde yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Dokuz kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten korusun diyorum."

Bu işçilerin Şaban Yılmaz (Sol üst), Kenan Öz (Sol üst orta-sakallı), İbrahim Keklik (Sağ üst bereli), Adnan Keklik (Gözlüklü kırmızı tişörtlü), Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen (Sağ alt baretli) olduğu bildirildi. Bu işçilerin Şaban Yılmaz (Sol üst), Kenan Öz (Sol üst orta-sakallı), İbrahim Keklik (Sağ üst bereli), Adnan Keklik (Gözlüklü kırmızı tişörtlü), Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen (Sağ alt baretli) olduğu bildirildi.

6 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Maden sahasında sabah mesaisi başladığında, liç alanında rutin kontroller yapıldı. Sabah saat 09.00'da toprağın üst katmanında oluşan çatlaklar fark edildi. Çatlakların olası bir toprak kaymasına neden olabileceği değerlendirildi. Hemen bilgi verildi, raporlama yapıldı.

100 İŞÇİ SAHADAN ÇIKARILDI

Bunun üzerine o bölgede çalışmalar durduruldu, saha boşaltıldı. Normal şartlarda bu sahada 100'e yakın işçi çalışıyordu. Alan boşaltıldıktan saatler sonra 3 bölge amiri kontrol amaçlı aynı noktaya hareket etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 14.28'de alana vardıklarında araçlarından inmeye fırsat bulamadan toprak kütlesi nehir gibi üzerilerine aktı ve içinde bulundukları araçla birlikte toprak seline kapıldılar.

5'İ KONTEYNERDE 4'Ü ARAÇTA

O sırada boşaltılmış bölgede konteyner içerisinde de 5 işçi vardı. Onlar da içerisinde bulundukları konteynerle birlikte kayan toprağın altında kaldı. Göçüğün yaşandığı noktadan farklı bir bölgede çalışma yapan kamyon şoförü de aracıyla birlikte sel gibi gelen toprağa kapıldı. Bu arada, dar alanda toprak yığılmasının da göçüğe neden olduğu değerlendiriliyor.

TBMMTBMM

Erzincan İliçteki gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

05.27 Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün Meclis'te yaptığı konuşmada, "İnsanımızın canı her şeyden önce gelmektedir. Hiçbir şey insan canından daha kıymetli değildir. Tek bir insanımızın kaybı da bizi derinden yaralar, derinden sarsar. Bu konuyla ilgili adli soruşturma çerçevesinde titiz bir şekilde yapılan çalışma maddi gerçeği ortaya çıkaracak; kimin ihmali, kusuru, sorumluluğu varsa adalet önünde gereken cezayı alacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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