Erzincan İliç'teki toprak kaymasında zamanla yarış: "İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek

9 İŞÇİ YAŞIYOR MU? UMUTLARI YEŞERTEN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan 'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, "Aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içerisinde, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Dokuz kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten korusun diyorum."

Yaşanan maden kazası nedeniyle Erzincan lılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan Mısır'ı ziyaretinde yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (14 Şubat 2024)

Bu işçilerin Şaban Yılmaz (Sol üst), Kenan Öz (Sol üst orta-sakallı), İbrahim Keklik (Sağ üst bereli), Adnan Keklik (Gözlüklü kırmızı tişörtlü), Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen (Sağ alt baretli) olduğu bildirildi.



6 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Maden sahasında sabah mesaisi başladığında, liç alanında rutin kontroller yapıldı. Sabah saat 09.00'da toprağın üst katmanında oluşan çatlaklar fark edildi. Çatlakların olası bir toprak kaymasına neden olabileceği değerlendirildi. Hemen bilgi verildi, raporlama yapıldı.

100 İŞÇİ SAHADAN ÇIKARILDI

Bunun üzerine o bölgede çalışmalar durduruldu, saha boşaltıldı. Normal şartlarda bu sahada 100'e yakın işçi çalışıyordu. Alan boşaltıldıktan saatler sonra 3 bölge amiri kontrol amaçlı aynı noktaya hareket etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 14.28'de alana vardıklarında araçlarından inmeye fırsat bulamadan toprak kütlesi nehir gibi üzerilerine aktı ve içinde bulundukları araçla birlikte toprak seline kapıldılar.

5'İ KONTEYNERDE 4'Ü ARAÇTA

O sırada boşaltılmış bölgede konteyner içerisinde de 5 işçi vardı. Onlar da içerisinde bulundukları konteynerle birlikte kayan toprağın altında kaldı. Göçüğün yaşandığı noktadan farklı bir bölgede çalışma yapan kamyon şoförü de aracıyla birlikte sel gibi gelen toprağa kapıldı. Bu arada, dar alanda toprak yığılmasının da göçüğe neden olduğu değerlendiriliyor.