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İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine "KAFES-41" baskını: 61 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki organize suç örgütüne karşı İstanbul ve İzmir ve merkezli 9 ilde eş zamanlı "KAFES-41" operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 08:00 Güncelleme 16 Şubat 2024, 08:00
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine KAFES-41 baskını: 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki organize suç örgütüne karşı İstanbul ve İzmir ve merkezli 9 ilde eş zamanlı "KAFES-41" operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı.


İşte Yerlikaya'nın açıklaması:



🟥 İzmir'de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile

❌İstanbul'da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN'in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9️⃣ ilde eş zamanlı olarak "KAFES-41" operasyonu düzenlendi.

Örgütü Üyesi 6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin;

📌2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri,
📌2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri,
📌11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri,
📌Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri,
📌Anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri,
📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları,
📌Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve
📌Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda;

❗️3️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca
❗️5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi
❗️3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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