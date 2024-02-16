Son dakika: Ordu ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çatalpınar, Fatsa, Perşembe, Ünye...

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Akkuş'ta İsa Demirci, Altınordu'da Aşkın Tören, Aybastı'da İzzet Gündoğar, Çatalpınar'da Ahmet Özay, Çaybaşı'nda İsmet Yanık, Fatsa'da İbrahim Etem Kibar, Gölköy'de Fikri Uludağ, Gürgentepe'de Yener Yalçınkaya, Kabadüz'de Yener Kaya, Kabataş'ta Yakup Yılmaz, Korgan'da Tuncay Kiraz, Kumru'da Yusuf Yalçuva, Mesudiye'de Cengiz Koçyiğit, Perşembe'de Cihat Albayrak, Ulubey'de İsa Türkcan ve Ünye'de Hüseyin Tavlı ile MHP'den Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, Gülyalı'da Medet Sipahi ve İkizce'de Osman Kaygı aday gösterildi.