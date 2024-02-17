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CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı

CHP'deki kaos yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde daha da büyümeye devam ediyor. Son olarak Sarıyer'deki Şükrü Genç krizi katlanarak devam ediyor. Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde büyük tepkilere neden olurken, aday adayları bildiri yayınlayarak parti yönetimine tepki gösterdi. Yayınlanan bildirde, "Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 20:27 Güncelleme 17 Şubat 2024, 20:27
CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekmesinde savrulan CHP'de yerel seçimlere giderayak kriz katlanarak büyümeye devam ediyor.

Takvim.com.tr krizi anbean takip etmiştiTakvim.com.tr krizi anbean takip etmişti

BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ
Olaylı MYK ve PM'nin ardından gerçekleşesen "Büyük İstanbul Buluşması" krizin boyutunu gösteren en somut örneklerden biri olmuştu. Özgür Özel buluşmaya katılmazken, posterleri yer aldı.



ŞÜKRÜ GENÇ YANDAŞLARINDAN İMAMOĞLU'NA PROTESTO
Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istemişti.

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CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP'ye yüklendi! "İmamoğlu gidecek" sloganları...

ŞÜKRÜ GENÇ'TEN EKREM VE ÖZGÜR'E TEPKİ
Büyük İstanbul Buluşması kaos ve krizle biterken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurmuştu.

Adaylık sürecini televizyondan öğrendiniği söyleyen Genç, ""Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.

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18 MART'A KADAR SÜRE VERDİ
"Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı?" diyen Şükrü Genç kararının gözden geçirilmesi için 18 Mart'a kadar da süre vermişti.


ADAY ADAYLARI KAZAN KALDIRDI
Tüm bu yaşananların ardından Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer'de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK'ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp'in görüşlerine yer verildi.



Bildiride, 31 Mart 2024'de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.

Sarıyer Belediye Başkan Mustafa Oktay AksuSarıyer Belediye Başkan Mustafa Oktay Aksu
"17 ADAY ADAYINDAN EN AZ OY ALANI GÖSTERDİLER"
Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.

Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz."

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