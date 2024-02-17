Refah’a saldırmaya hazırlanan soykırımcı İsrail’e ABD’den skandal destek: On milyonlarca dolar değerinde bomba planı





ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimine yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladığı ve İsrail'in bunların yarısını kullandığı aktarılan haberde, ABD istihbarat değerlendirmesine göre kalan silahların İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 19 hafta daha sürdürmesi için yeterli olacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in Hizbullah'a karşı saldırı başlatması durumunda "bu sürenin günlere kadar daralacağı" da ifade edildi.