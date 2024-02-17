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SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri!

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla netlik kazandı. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl için yüzde 50 oranında artışa gidileceğini duyurdu. Bu artışla birlikte, emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilerek, bayramın manevi atmosferine ekonomik bir ferahlık da eklenecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri!

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:22 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:22
SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak ikramiye artışına ilişkin yasa teklifi bu ay içerisinde ya da en geç Mart ayında Meclis'e sevk edilecek. Nisan ayı başında ise ilk ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...

TOPLAM 6 BİN TL ÖDEME!

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 2 bin lira yerine 3 bin lira ikramiye alacak. Bu yılki toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya yükselecek. Artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak.

3 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKİVMİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e göre ikramiye ödme takvimi şu şekilde;

📌 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

📌 1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası

📌 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

📌 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi
9 17
7 18
5 19
3 20
1 21
8 22
6 23
4 24
2 25
0 26

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi
9, 7, 5 25
3, 1 26
8, 6, 4 27
2, 0 28

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