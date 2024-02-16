Resmi Gazete’de duyuruldu: Markette bulamayanlar boşuna aramasın! Artık satılmayacak!

Gıda Mühendisi Samet Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görselde tereyağı var, ürün üzerinde de tereyağı lezzeti yazıyor. İçeriğinde tereyağından eser yok. Bakın içeriğinde tereyağı altı suyu yazıyor. Renklendirici ve aroma verici maddelerle benzetmeye çalışılmış. Rengini sarıya çevirmek için beta karoten kullanılıyor. Fakat baktığınızda bu bir margarin" dedi.