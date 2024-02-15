Saçınızı seviyorsanız bu şampuanı kullanmayın! Uzmanlardan kritik uyarı! Meğer yağlanma, kepek, dökülme, egzama...

Güzellik ve bakım rutinlerimizin vazgeçilmez bir unsuru olan saç şampuanları, saçlarımıza sağlık ve canlılık kazandırmak amacıyla sıklıkla tercih edilir. Ancak, son zamanlarda uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, belirli bir şampuanın beklenmeyen zararlarına dikkat çekiyor.

KULLANDIĞINIZ ŞAMPUAN SAHTE OLABİLİR

Saç uzmanları sahte şampuanların saç derisinde mantar oluşumuna, saç dökülmesine ve çeşitli deri hastalıklarına neden olabileceğini belirtiyor. Saç sağlığına zarar verebilecek bu sahte ürünlerin, piyasada ne olduğu belirsiz olduğunu ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde 6 bin 70 kozmetik ürününün incelendiğini ve 5 bin 381 ürünün sahte veya kaçak olduğunun tespit edildi.