Saçınızı seviyorsanız bu şampuanı kullanmayın! Uzmanlardan kritik uyarı! Meğer yağlanma, kepek, dökülme, egzama...

İŞTE ŞAMPUANIBN SAHTE OLDUĞUNU ANLAMA YOLLARI
Sahte şampuanları tespit etmek için şu ipuçlarına dikkat edebilirsiniz:
Ambalaj ve Etiket:
Yazım hataları, renk solmaları veya düzensiz baskılar şüpheli olabilir.
Fiyat ve İndirimler:
Çok düşük fiyatlar ve aşırı indirimler şüpheli olabilir.
Ürün Kokusu ve Kıvamı:
Alışık olduğunuz kokudan veya dokudan farklısa, ürün sahte olabilir.
Yetkili Satıcılar:
Güvendiğiniz ve yetkili olduğunu bildiğiniz satıcılardan alışveriş yapın.
Ürünü Satın Aldığınız Yer:
Güvenilir mağazalardan veya resmi satış noktalarından alın.
Üretim ve Son Kullanma Tarihi:
Eksik veya belirsiz tarihler şüpheli olabilir.
Online Alışveriş:
Resmi marka siteleri veya güvenilir e-ticaret platformlarını tercih edin.
Paketin Durumu:
Açılmış veya hasar görmüş paketler şüpheli olabilir.
Üretici Bilgileri:
Eksik veya hatalı üretici bilgileri dikkat çekici olabilir.