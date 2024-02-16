Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan beğeni toplayan İstanbul paylaşımı: Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gez eravcı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"UZAYIN SONSUZ DERİNLİKLERİNDEN İSTANBUL'U SEYRETMEK..." Sosyal medya hesabından "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... " başlığı ile uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaşan Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.





13 DENEY GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirmişti.





TÜRKİYE UZAY AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI

Öte yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin yayımlanan karar ileTürkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı.