Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi?

Yaklaşan 2024 Ramazan Bayramı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor ve tatil planları yapılıyor. İşte Ramazan Bayramı takvimi...
Yaklaşan 2024 Ramazan Bayramı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor ve tatil planları yapılıyor. İşte Ramazan Bayramı takvimi...
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
6 Nisan Cumartesi
7 Nisan Pazar
8 Nisan Pazartesi
ARİFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı ( Yarım gün idari izin )
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN: 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 12 Nisan Cuma
HAFTASONU TATİLİ: 13 Nisan Cumartesi
HAFTASONU TATİLİ: 14 Nisan Pazar
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.