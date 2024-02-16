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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi?

Vatandaşlar 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği ve tatil süresinin kaç gün olacağı konusundaki meraklarını gidermek için araştırmalara başladı. Yeni yıla kısa bir süre kala, tatil planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olan resmi tatil takvimindeki detaylar nihayet belli oldu.İşte Ramazan Bayramı takvimi...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 16:48 Güncelleme 16 Şubat 2024, 16:48
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi?

Yaklaşan 2024 Ramazan Bayramı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor ve tatil planları yapılıyor. İşte Ramazan Bayramı takvimi...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

6 Nisan Cumartesi

7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi

ARİFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı ( Yarım gün idari izin )

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 10 Nisan Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN: 11 Nisan Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 12 Nisan Cuma

HAFTASONU TATİLİ: 13 Nisan Cumartesi

HAFTASONU TATİLİ: 14 Nisan Pazar

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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