6 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak ikramiye artışına ilişkin yasa teklifi bu ay içerisinde ya da en geç Mart ayında Meclis'e sevk edilecek. Nisan ayı başında ise ilk ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...

TOPLAM 6 BİN TL ÖDEME!

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 2 bin lira yerine 3 bin lira ikramiye alacak. Bu yılki toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya yükselecek. Artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak.