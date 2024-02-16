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6 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri sevindirecek bir müjdeyi duyurarak bayram ikramiyesinde yüzde 50'lik bir artış yapacaklarını açıkladı. Emekli ikramiyeleri bu yıl, bütçe imkanlarını zorlayarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükselecek. İşte emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 16:04 Güncelleme 16 Şubat 2024, 16:04
6 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak ikramiye artışına ilişkin yasa teklifi bu ay içerisinde ya da en geç Mart ayında Meclis'e sevk edilecek. Nisan ayı başında ise ilk ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...

TOPLAM 6 BİN TL ÖDEME!

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 2 bin lira yerine 3 bin lira ikramiye alacak. Bu yılki toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya yükselecek. Artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak.

3 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKİVMİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e göre ikramiye ödme takvimi şu şekilde;

📌 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

📌 1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası

📌 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

📌 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi
9 17
7 18
5 19
3 20
1 21
8 22
6 23
4 24
2 25
0 26

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi
9, 7, 5 25
3, 1 26
8, 6, 4 27
2, 0 28

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