Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzelliği sayılmayan, vatanına, devletine gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği iftiharımız Ordu... Her bir insanını hasretle selamlıyorum.

Şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte gösterdi. Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için çalışacağız. Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, kifayetsiz muhteristir. Ordu hokkabazlıklara değil esere ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. bizim onlarla işimiz yok. Bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti 'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.

Biz yola çıktıklarımızla yolumuza devam ederiz. Ordu vizyonu ile, projesi ile 31 Mart'a hazırdır. Hilmi Güler'i ile, tüm ilçe belediyeleri ile geleceğe yürüyor mu? İki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimiz ile bütünleşirsek Ordu'nun tarihi sıçramasını hiçbir engel durduramaz.

AK Parti Ordu mitinginde balkonlara asılan pankartlar: ʺTrenden inenler bir daha bu trene binemeyceklerʺ , ʺKim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldanʺ , ʺDava adamlığı pahalı bir mülktür ihanet edenlerde bulunmazʺ

Pankartları görüyor musunuz; "Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan" eyvallah. "Dava adamlığı önemli mülktür, ihanet edenlerde bulunmaz", "Ordulu bilir işini, durmak yok"

31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz?

Rabbime hamdediyorum, bana böyle yol arkadaşları lütfettiği için. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim CHP gibi ne kendi iç kavgasından başını kaldıramayan siyasetimiz yok. Hasret gidermek, vatandaşın desteğini istemek için her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'dayız, bugün Ordu'dayız. Buradan da Giresun'dayız.