SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında acı bekleyiş sürüyor! Tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi...

Altın madeninde 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasından yaklaşık 6 saat önce yığın alanında çatlak ve sızıntı fark edildiği ancak facianın önlenemediği gün yüzüne çıktı. Bir maden işçisi, kaymanın olduğu bölgeye giden yolların kullanılmaması için personele uyarı mesajı gönderildiğini ancak kendilerine mesajın gelmediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 07:04 Güncelleme 16 Şubat 2024, 08:24
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı bekleyiş sürüyor! Tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi...

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.

AHaber CANLI YAYIN

Faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İNCELEME YAPILIRKEN GÖÇÜK OLUŞTU
Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken madende çalışan bir işçinin olay günü sabah 09.00'da toprak kütlesinin olduğu alanda çatlak görmesi üzerine yetkililere haber verdiği, faciaya dakikalar kala şantiye şefi Adnan Keklik ve 2 kişinin çatlağın olduğu alanda inceleme yaptığı sırada göçük oluştuğu ortaya çıktı.

Toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi.Toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi.

Göçük altında kalan Adnan Keklik'in olay yaşanmadan dakikalar önce inceleme yapmak üzere çatlak olan yere geldiği ve 8 dakika sonra saat 14.28'de toprak kayması olduğu belirtildi.

UYARI MESAJI GÖNDERİLMİŞ
Olay anına tanık bir maden personeli ise, çatlağın fark edilmesinin ardından personele uyarı maili gönderildiğini anlattı.

FACİA DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ
Personel, "Toprak kayması yaşanmadan önce çatlak ve sızma olduğu fark edilmiş fakat bizlere bilgi gelmedi. 3 farklı taşeron firma var. Bazı firmalara mail ile uyarı gitmiş. Ancak bize herhangi bir uyarı gelmedi. Göçük ocağa giden güzergâhta oldu. Orada dinlenme amaçlı bulunan konteyner ve kamyon bekleme alanı var. Toprak oraya doğru aktı. Konteynerde ve araçlarda olan arkadaşlarımız göçükte kaldı. Olay 14.28 değil de saat 15.00 sıralarında olsaydı facianın boyutu büyük olurdu. Çünkü saat 16.00'da mesaisi başlayan kamyon şoförleri kart basmaya geliyor" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Göçük yaşanmadan önce toprak yığını olan bölgede sızıntı tespit edildiğine yönelik bazı birimlere giden uyarı mesajında, "Sayın yetkililer, Heap Leach bölgesi erişim yolları ikinci bir bildirime kadar kapatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bunun adından atılan ikinci mesajda ise "Arkadaşlar az önce gelen mailde yazan bilgi, yukarıda olup ikinci bir bilgi gelene kadar yığın liç bölgesine giriş-çıkış yapmamız uygun değildir bilginize" denildi.

Sızıntının fark edilmesinin ardından maden sahasındaki bazı bölgelerin boşaltıldığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 8'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki işlemleri devam eden şüphelilerden birinin, şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişi olduğunu söyledi.

Toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.Toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.

3 AY ÖNCE İŞE BAŞLADI
Göçük altında kalan evli ve 2 kız babası iş makinesi operatörü Şaban Yılmaz'ın (45) daha önce ormanda kesim işinde çalıştığı, geçici olarak 3 ay önce iş makinesi operatörü olarak maden firmasında işe başladığı belirtildi.

Yılmaz'ın o gün iş makinesiyle çalıştıktan sonra olaydan 5 dakika önce dinlenme alanındaki konteynere geldiği ve toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı öğrenildi.

"OĞLUM ÇIK GEL"
Göçük altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Oğlum çık gel. Nerdesin kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Ailelere, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.

METALE DUYARLI DRONE'LAR KULLANILIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

"400 BİN KAMYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali YerlikayaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya


Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.

Erzincan İliçteki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecekErzincan İliçteki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı bekleyiş sürüyor! Tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi...
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
İHH İnsani Yardım Vakfı
Emekliye adım adım yeni maaş: Aylıklar nasıl hesaplandı? Bu ay ne yatacak? e-Devlet’teki hangi tutar neyi gösteriyor?
CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Türk Telekom
Galatasaray Sparta Prag’ı son dakikada mağlup etti
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Esra Erol’da harem kuran sahte Mehdi skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
SON DAKİKA