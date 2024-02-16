Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı bekleyiş sürüyor! Tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi...

Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.
METALE DUYARLI DRONE'LAR KULLANILIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.
Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
"400 BİN KAMYONA İHTİYACIMIZ VAR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.