Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı bekleyiş sürüyor! Tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi...

FACİA DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

Personel, "Toprak kayması yaşanmadan önce çatlak ve sızma olduğu fark edilmiş fakat bizlere bilgi gelmedi. 3 farklı taşeron firma var. Bazı firmalara mail ile uyarı gitmiş. Ancak bize herhangi bir uyarı gelmedi. Göçük ocağa giden güzergâhta oldu. Orada dinlenme amaçlı bulunan konteyner ve kamyon bekleme alanı var. Toprak oraya doğru aktı. Konteynerde ve araçlarda olan arkadaşlarımız göçükte kaldı. Olay 14.28 değil de saat 15.00 sıralarında olsaydı facianın boyutu büyük olurdu. Çünkü saat 16.00'da mesaisi başlayan kamyon şoförleri kart basmaya geliyor" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Göçük yaşanmadan önce toprak yığını olan bölgede sızıntı tespit edildiğine yönelik bazı birimlere giden uyarı mesajında, "Sayın yetkililer, Heap Leach bölgesi erişim yolları ikinci bir bildirime kadar kapatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Bunun adından atılan ikinci mesajda ise "Arkadaşlar az önce gelen mailde yazan bilgi, yukarıda olup ikinci bir bilgi gelene kadar yığın liç bölgesine giriş-çıkış yapmamız uygun değildir bilginize" denildi. Sızıntının fark edilmesinin ardından maden sahasındaki bazı bölgelerin boşaltıldığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 8'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki işlemleri devam eden şüphelilerden birinin, şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişi olduğunu söyledi.

Toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor. 3 AY ÖNCE İŞE BAŞLADI

Göçük altında kalan evli ve 2 kız babası iş makinesi operatörü Şaban Yılmaz'ın (45) daha önce ormanda kesim işinde çalıştığı, geçici olarak 3 ay önce iş makinesi operatörü olarak maden firmasında işe başladığı belirtildi.

Yılmaz'ın o gün iş makinesiyle çalıştıktan sonra olaydan 5 dakika önce dinlenme alanındaki konteynere geldiği ve toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı öğrenildi.