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CHP'den Artvin'de İYİ Parti'ye medyatik operasyon! Görüntüler zaman ayarlı servis edildi

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken muhalefette kan gövdeyi götürüyor. İYİ Parti'yi dizayn çabasına girişen CHP bu kez de Artvin üzerinden İP'e medyatik operasyona girişti. CHP'den istifa edip İYİ Parti'nin Artvin adayı Demirhan Elçin'in CHP'de aktif siyaset yürüttüğü dönemde makamında yaşlı bir vatandaşı tartakladığı anlara dair görüntüler CHP fondaşlarınca servis edildi. Bu durum CHP ve İYİ Parti arasındaki savaşı bir kez daha tescilledi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 19:37 Güncelleme 16 Şubat 2024, 19:54
CHP’den Artvin’de İYİ Parti’ye medyatik operasyon! Görüntüler zaman ayarlı servis edildi
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - İYİ Parti hattında gerilim bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.
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AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi.

İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı.
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CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.

TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti. Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Elçin'in adaylığını İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıkladı.

▶️ CHP'den İYİ Parti'ye zaman ayarlı operasyon!



Bu gelişme sonrası CHP, İYİ Parti'ye yönelik medyatik operasyona girişti.

İYİ PARTİ'YE ARTVİN'DE 'MEDYATİK' OPERASYON
CHP'ye yakın fondaş medya Elçin'in CHP'de aktif siyaset yürüttüğü dönemde makamında yaşlı bir vatandaşı tartakladığı anlara dair görüntüleri servis etti.



Görüntülerde, İYİ Parti'nin Artvin Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Elçin'nin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarıya çıkardığı anlar yer aldı.

Elçin'in, kendisine engel olmak isteyen Özel Kalem Müdürü'nü ise tokatlaması da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.


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