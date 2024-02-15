Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara yardım eli: Mücadelemizi sürdüreceğiz

7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinlilere ulaştırma gayretlerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"UÇAK VE GEMİLERLE 7 BİN TONUN ÜZERİNDE YARDIM MALZEMESİ GAZZE'YE ULAŞTIRILDI" Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nın faaliyetleri ve Gazze için organize edilen yardımlarla ilgili bilgi aldığını belirtti.

Ziyaret sonunda Emine Erdoğan , Entissar Amer, Bakan Göktaş ve aynı zamanda Mısır Kızılayı Başkanlığı görevini de yürüten el Kabbaj, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Mısır Kızılayı personeliyle fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan'dan Gazze'ye "Sizi çok seviyoruz" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha sonra Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile 2019'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır kırsalındaki köyleri kalkındırmaya yönelik başlattığı Onurlu Yaşam Projesinin ardından kurulan Hayat Karima -Onurlu Yaşam Vakfı'na geçti.

Vakfa gelişinde alkışlarla karşılanan Emine Erdoğan, yetkililerden yürütülen çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Gazze'ye yönelik yapılan yardımların anlatıldığı Türkçe tanıtım filmini izledi.

Daha sonra vakfın yardımlarının toplandığı depoyu ziyaret eden Emine Erdoğan, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceleyerek, bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Entissar Amer ile hazırlanan gıda kolilerinden birinin üzerine "Sizi çok seviyoruz." mesajını yazarak, imzaladı.

Lider eşleri, görevli personellerle fotoğraf çektirmesinin ardından, vakıftan alkışlarla ayrıldı.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Entissar Amer Hanımefendi'nin himayesinde kırsal ve yoksul kesimlerin kalkınmasına destek olan Hayat Karima Vakfı'nı ziyaret etmekten mutluluk duydum. Vakıf çatısı altında bilhassa kadın, çocuk ve yetimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yürütülen faaliyetler hakkında kıymetli bilgiler edindim. Bununla birlikte Vakfın, savaşın başlamasıyla beraber Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısında geniş bir gönüllü ekibiyle hazır bulunan ilk kuruluş olduğunu öğrenmek de ayrıca memnuniyet verici. Yardımların eş güdümünde çalışan tüm gönüllüleri ve vakıf yetkililerini yürekten tebrik ediyorum."