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CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor! CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki kriz ve kaos katlanarak büyümeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in arasındaki güç savaşında parçalanmaya devam eden CHP’de peş peşe istifalar sürmeye devam ediyor. Son olarak “Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” diyen Koza, diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı da istifa etti.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 18:34 Güncelleme 15 Şubat 2024, 18:34
CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor! CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Yerel seçimlere adım adım gittiğimiz günlerde CHP'de kriz ve kaos katlanarak büyümeye devam ediyor. "Yaptığım tüm uyarılara rağmen kulak asılmadı" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti.



CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşında savurulurken, kendini özgürleştirmek siten Özgür Özel İzmir ve Çankaya'da adaylarını çıkarmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını aday listesine yazmış durumda.

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MYK ve PM'nin ardından gerçekleşen 'Büyük İstanbul Buluşması'nda krizin boyutunu takvim com.tr gözler önüne sermişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday tanıtım programına katılmamıştı.



BİR İSTİFA DAHA: VİCDANI YARALAYAN UYGULAMALAR
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'de ipler kopmaya devam ediyor. Son olarak "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti" diyen Koza, diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı da istifa etti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifasında şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum.


Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim.

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