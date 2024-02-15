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Soykırımcı İsrail yeni doğmuş bebekleri hedef aldı! Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın

Gazze'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atan soykırımcı İsrail yine kırmızı çizgiyi aştı. Katil ordusu bu sefer de Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenledi. Öte yandan İsrail askerleri hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 18:59 Güncelleme 15 Şubat 2024, 19:17
Soykırımcı İsrail yeni doğmuş bebekleri hedef aldı! Nasır Hastanesi’nin doğum servisine baskın

Soykırımcı İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve 2 ambulansı kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Nasır Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, katil İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve burada arama yaptığı ifade edildi.



Katil İsrail ordusunun, hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.



Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

Soykırımcı İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

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