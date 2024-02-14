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Başkan Recep Tayip Erdoğan Mısır'daki kritik temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından gittiği Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Özel uçak ile 23.20'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 23:24 Güncelleme 14 Şubat 2024, 23:48
Başkan Recep Tayip Erdoğan Mısır’daki kritik temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti.

SİSİ UĞURLADI
Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

BAŞKAN YURDA DÖNDÜ
Özel uçak ile 23.20'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

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