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Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?

Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisine başvurular 15 Şubat Perşembe günü (bugün) başlıyor. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı? İşte tüm detayşar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:47
Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları 15 Şubat Perşembe (bugün) başlıyor.

Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK
Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. İlerleyen süreçte programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

AİLELER İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR
Evlilik eğitimini 2013'ten bu yana sürdüren Bakanlık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçiriyor. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen gençlerin de bu eğitime katılması gerekiyor.

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