Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.