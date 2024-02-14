Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiyi yumruklamıştı! Provokatör Ege Akersoy hakim karşısına çıktı: Pişmanım

Ege Akersoy





"BANA 'SANA NE, İSTEDİĞİMİ TAŞIRIM' DEYİNCE GERGİNLİK OLDU''

Duruşmada savunma yapan sanık Akersoy, kimlik tespitinde elektrik mühendisliği mezunu olduğunu ve şu anda çalışmadığını belirterek, "Olaydan bir gün önce arkadaşımda kalmıştım, ertesi gün de evime gidiyordum. Haliç metro civarında tesadüfen İsmail beyi gördüm. Kendisini gördüğümde elinde yeşil üzerinde ne yazdığını bilmediğim Arapça bir bayrağı sallıyordu. Türk bayrağı da yoktu. Kendisine, 'sen Türk değil misin şu an hassas zamanlardayız' dedim. Bu olaydan önce Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşı'mızın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içerisinde dalgalandırılmasından rahatsız oldum. Yine bu olaydan çok kısa bir süre önce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk bayrağının dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. Bunu sözlü olarak ifade ettim. Bana 'sana ne, istediğimi taşırım' deyince gerginlik oldu'' dedi.