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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a geçti. 12 yıl sonra Mısır'da gerçekleşen bu ziyarette kritik diplomasinin ardından Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile birlikte Kahire’deki İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan türbesinde dua ettiği Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olarak biliniyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 23:15 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Mısır'da temaslara devam etti.

▶️ Başkan Erdoğan Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti!


ERDOĞAN İMAM ŞAFİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret ettiBaşkan Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

ŞAFİİ MEZHEBİ İMAMI - MUHAMMED B. İDRİS EŞ-ŞAFİİ KİMDİR?

Başkan Erdoğan türbesinde dua ettiği Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olarak biliniyor. İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada "dört mezhep" adıyla şöhret bulmuş Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinden Şâfiî mezhebi hakkında özet bilgi verilmekle yetinilecektir.

Başkan Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'nde dua etti.Başkan Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'nde dua etti.

Şâfiî mezhebinin kurucusu sayılan, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî 150 (767) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. İmam Mâlik'ten Medine fıkhını, İmam Muhammed'den Irak fıkhını öğrendi. Böylece Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirdi. İmam Şâfiî Bağdat'ta muhtemelen iki yıl kadar kaldıktan sonra Mekke'ye döndü ve Mekke'de dokuz sene ders verdi. Bu devir Şâfiî'nin ilim hayatının en verimli devridir. Çünkü o, Mekke'ye ehl-i re'y fıkhı ile ehl-i hadîs fıkhını birleştirerek dönmüş, yaptığı seyahatlerde asrında yaşayan âlimlerin görüşlerine vâkıf olmuş, onları incelemiş, rivayet ettikleri hadislerin çoğunu toplamıştı.

MUHAMMED B. İDRİS EŞ-ŞAFİİ KİMDİR?

İmam Şâfiî hicrî 195 senesinde tekrar Bağdat'a geldi. Bu ikinci gelişinde, artık o Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine incelemiş, fıkıhta kendi usulünü ortaya koymuş olarak talebe yetiştirmeye başladı. Hicrî 198 yılında Mısır'a gitti ve 204 (820) yılında orada vefat etti. Vefat ettiği zaman elli dört yaşında idi.

ŞAFİİ MEZHEBİ HANGİ TARİHTE KURULDU?

Mısır'da kaldığı dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin şartları ışığında eski bilgilerini yeniden etüt etmeye başladı, bazı görüşlerinden vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû ettiği eski görüşleri ile yeni görüşlerinden oluşan "mezheb-i kadîm"i ve "mezheb-i cedîd"i teşekkül etmiş oldu. O hicrî 204 yılında Mısır'da vefat ettiği zaman arkasında zengin bir fıkıh hazinesi ve kalabalık bir talebe topluluğu bıraktı.

ŞAFİİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Mekke, Bağdat ve Mısır'da yetiştirdiği seçkin talebeleri onun eserlerini okuttular, görüşlerini ve diğer fakihlerle olan ihtilâflarını naklettiler. İşte bu öğrencilerin gittikçe genişleyen ders halkaları neticesinde Şâfiî mezhebi ortaya çıkmış oldu.

ŞAFİİ MEZHEBİ HANGİ ÜLKELERDE YAYGINDIR?

Şâfiî mezhebi önce Mısır'da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Mâverâünnehir'de yayıldı. Çoğu zaman fetvada ve öğretimde Hanefîler'le yan yana yer aldı. Bugün Şâfiî mezhebi ülkemizin güneydoğu ve doğu illeri ile yukarıda sayılan bölgelerde yaygın durumdadır.

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