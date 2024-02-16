Başkan Şahin, 2024-2029 Vizyon Toplantısı’nda seçim beyannamesini açıkladı





METRO PROJESİ İLE YOLCULAR ULAŞIMDA ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan ve Gaziantep'te toplu taşımada yeni bir dönemi başlatacak Metro projesi'ni de sunumunda katılımcılara anlatan Başkan Şahin, 15 milyar TL'lik dev yatırım; Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi'nin toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlayacağını, yeşil şehrin ulaşım standartlarını koruyacağını dile getirdi.



6 MİLYAR TL'LİK DÜLÜK PROJESİ İLE HEM YEŞİL ALANLAR KORUNACAK HEM DE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Seçim beyannamesinin en büyük mega projelerini bir bir açıklayan Başkan Şahin, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak 6 milyar TL'lik Dülük Tüneli projesini ele aldı. Bu bağlamda Şahin, 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli'yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı sunacak projedeki çalışmayla Dülük Ormanı kısmından geçen 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak proje sayesinde ormanın doğal ve tarihi yapısının korunacağını ifade etti.



126 KİLOMETRELİK ÇEVRE YOLU PROJESİ KENTİN ULAŞIMINA NEFES ALDIRACAK

Gaziantep'in ulaşımdaki gücüne güç katacak çevre yolu projesinin detaylarını da katılımcılarla paylaşan Şahin, 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolunun doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyeceğini, Gaziantep'in projenin kuzeybatı ucundan ise D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayacağını ve son olarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini kapsayıp Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlanacağının bilgisini verdi.



YERLİ VE MİLLİ HİDROJENLİ OTOBÜSLERLE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sunumun devamında çevreci yatırımlarıyla ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir'in yerli ve milli, sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan otobüslerini de kentteki toplu ulaşıma kazandırdıklarını anlatan Şahin, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat edildiğini ve yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıktığını anlattı.



Sunumda Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep'te, Nurdağı'nda 10 bin metrekare alanda hayatını kaybedenleri anmak, yıkımı göstererek gelecek nesilleri bilinçlendirecek, deprem anında yapılması gerekenleri anlatacak, aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği Deprem Anma ve Eğitim Merkezi yapılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Şahin, yerel yönetimlere örnek niteliği taşıyacak; yeni BÜSEMLER, Huzurlu Yaylası'ndaki yayla turizmi projesi, yeni yaşlı bakım evi, sebze hali, yeşil koridor, yeni müzeler ve Valiliğin kütüphaneye dönüştürülmesi gibi birçok projenin detaylarını da katılımcılarla paylaştı.