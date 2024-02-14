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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberi! Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:18 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:49
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.


METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü 5 il için sağanak, rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulundu.

15. Bölge Müdürlüğü; bölgede beklenen yağışların dün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ve Batman'ın kuzeyinde, bugün öğleden sonra ise Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edilmekte olduğunu bildirdi.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile Şırnak'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

Eğitime sağanak engeli!

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