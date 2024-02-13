Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına

GENEL MERKEZ OLUMLU SINAV VERMEDİ Genel Merkezin zaman yok dediği ön seçim için İstanbul'da da birçok yerde meclis üyelikleri için ön seçim yapıldı. Başkanlıklar için de bir sandık kurularak bu sorun çözülebilirdi. Her sorun parti içinde tartışmalara neden oluyor. Bunları çözmek genel merkezin görevi genel merkez olumlu bir sınav vermedi. Seçime az bir zaman kaldı. Hızlı bir şekilde bu dargınlıkların sona ererek önümüzdeki sürece odaklanmaları lazım."

"Aday belirleme süreci daha iyi yönetilebilirdi. İyi yönetilememesinden kaynaklanan sorunlar var. Bunun yolu şu; Bugün İstanbul'da Kadıköy'de Çankaya'da ön seçim olsaydı bunlar tartışılmayacaktı.

Genel merkezin aday belirmele sürecini yönetemediğini söyleyen İmambakır Üküş , "Olumlu bir sınav vermediler" dedi. Özellikle İmamoğlu'na yakın isimlerin Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına da tepki gösteren Üküş, "Kılıçdaroğlu'nu ofis açmakla eleştirenler Kılıçdaroğlu'nu meydanalara çıkmamakla eleştiriyor" dedi.

Kurultay sürecinde ilk turda geride kalan Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini engelleyen isim olarak öne çıkan İmambakır Üküş'ün "Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz." diyerek Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu meseleye ilişkin de konuşan Üküş şunları söyledi:

"Bizi eleştirenler bu süreçte yaşananları dikkate alarak neye itiraz ettiğimizi görmeleri lazım bizim itiraz ettiğimiz şey sayın Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecinde önderlik etmesiydi kendisinin "Gemiyi limana sağ salim götürme" olarak kastettiği de buydu.

2019'da Türkiye'nin tüm renklerini birleştirerek seçime gidilirken bugün CHP hemen hemen ittifakların tamamından kopmuş olmak bir yana dün beraber seçimlerde ittifak ettiği 6'lı masa dışındaki yol yürüdüğü kesimle kanlı bıçaklı hale geldi. Parti içi sorunlar tabii ki olabilir değişim olabilir ancak bu değişim partinin geleneklerinden köklerinden kopmadan yapılması gerekiyordu. Zaman içinde herkes neye itiraz ettiğimizi daha iyi görecektir."

Kemal Kılıçdaroğlu

EKREMCİLERE SALLADI: KILIÇDAROĞLU NİYE SAHAYA ÇIKMIYOR DİYE ELEŞTİRİLİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofislerle CHP'ye yön verme hamlelerini de yorumlayan Üküş, İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz'ın "Neden Kemal Kılıçdaroğlu ıslık çalarak geziyor? Hadi diyelim İmamoğlu'na kızgın, Ankara'ya neden gitmiyor?" sözleriyle yaptığı eleştiriye de tepki gösterdi.

Üküş şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasından daha doğal bir şey yok. Bırakın ofis açmasını sayın Kılıçdaroğlu'nu ofis açmakla eleştirenler Kılıçdaroğlu'nu meydanlara çıkmamakla eleştiriyor. Kılıçdaroğlu meydana çıksaydı diyeceklerdi ki; ayrı hareket ediyor. Kılıçdaroğlu parti bütünlüğünü gözetiyor. Yoksa o da bütün illere gidip etkinliklerde yer almayı ister... CHP yeni bir kurultaydan çıktı ve bu kurultay normal bir süreç içinde tamamlanmış bir kurultay değil. Kemal bey bu tartışmaları gözeterek hareket ediyor.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kendisi de açıkladı. CHP yönetiminin kurultay psikolojisinden çıkması lazım. Parti yerel seçime odaklanmalı. Bunları bırakıp seçime odaklanılmalı."

KRİTİK ANLARDA KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAN ÇIKTI

İmambakır Üküş Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

13 yıldır koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e seçimi kaybetmiş ve o geceye ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmıştı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalırken Kılıçdaroğlu'nun çekileceği iddia edilmiş ve Ekremci medya bu yönde baskı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini engelleyen ve tekrar seçime girmesi için baskı yapıldığına dair görüntülerde İmambakır Üküş'ün "Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz." diyerek Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı görüldü.

İmambakır Üküş'ün daha önce Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokolde de Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu biliniyor...